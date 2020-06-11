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Распространение нового коронавируса
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Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
2020-06-11T05:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество

Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19

05:08 11.06.2020
179
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент
Врачи и пациент
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи и пациент
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 7,3 тысячи медицинских работников Минобороны РФ получат дополнительные стимулирующие выплаты за май за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
"За май выплаты получат более 7,3 тысячи медицинских работников министерства обороны Российской Федерации, в том числе гражданский персонал, работающий в ведомственных медицинских учреждениях. Ранее в апреле стимулирующие выплаты получили 4,5 тысячи человек", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве сообщили, что размер выплат составит от 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от важности выполняемых задач.
Ранее российские военные специалисты оказали помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, ведутся работы в Армении.
Военные медики и специалисты подразделений РХБ защиты Минобороны России были переброшены в Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также был направлен сводный отряд Минобороны России в Северо-Енисейский район Красноярского края для оказания помощи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
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