Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19

"За май выплаты получат более 7,3 тысячи медицинских работников министерства обороны Российской Федерации, в том числе гражданский персонал, работающий в ведомственных медицинских учреждениях. Ранее в апреле стимулирующие выплаты получили 4,5 тысячи человек", - сказали в Минобороны.