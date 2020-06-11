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В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
2020-06-11T04:34
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
калифорния
сша
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, калифорния, сша, в мире

В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих

04:34 11.06.2020
792
© AP Photo / Eric GayПолиция в США
Полиция в США
© AP Photo / Eric Gay
Полиция в США. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. По меньшей мере семь сотрудников полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) были отстранены от оперативной работы за неправомерное применение силы по отношению к участникам протестов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции.
"Департамент полиции продолжает расследовать предполагаемые случаи нарушения и пренебрежения правилами департамента, включая неправомерное применение силы в ходе недавних гражданских волнений. Семь сотрудников были отстранены от оперативной работы в связи с неправомерными действиями во время беспорядков", - цитирует канал заявление полиции.
Отмечается, что в 28 из рассматриваемых в настоящий момент жалоб содержатся обвинения в неправомерном применении силы полицейскими.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Сотрудники полиции у Белого дома в Вашингтоне, США
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКалифорнияСШАВ мире
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