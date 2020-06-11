В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих

"Департамент полиции продолжает расследовать предполагаемые случаи нарушения и пренебрежения правилами департамента, включая неправомерное применение силы в ходе недавних гражданских волнений. Семь сотрудников были отстранены от оперативной работы в связи с неправомерными действиями во время беспорядков", - цитирует канал заявление полиции.