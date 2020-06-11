Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19

Ранее представитель Сахалинской областной прокуратуры сообщила РИА Новости, что ведомство проверяет информацию о нарушении прав содержащихся в изоляции на базе спорткомплекса "Восток" людей. В частности, СМИ писали о том, что им без объяснения причин продлевают карантин, некоторые из них объявили голодовку.