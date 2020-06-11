Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн – РИА Новости. Карантин в обсерваторе на территории базы "Восток" в Южно-Сахалинске продлен из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию у одного человека, заявил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
Ранее представитель Сахалинской областной прокуратуры сообщила РИА Новости, что ведомство проверяет информацию о нарушении прав содержащихся в изоляции на базе спорткомплекса "Восток" людей. В частности, СМИ писали о том, что им без объяснения причин продлевают карантин, некоторые из них объявили голодовку.
"У одного человека была обнаружена коронавирусная инфекция. В связи с этим Роспотребнадзор увеличил сроки пребывания в одном из корпусов лагеря", - написал глава региона в Telegram-канале.
По информации оперштаба, изоляцию в данном обсерваторе проходят 57 человек, которых обеспечили проживанием, питанием, медицинским наблюдением и обследованием.
"Однако часть граждан проявила несогласие с решением Роспотребнадзора, требуя отправки из лагеря. Свое недовольство люди аргументируют не только сроками изоляции, но и жалобами по поводу отсутствия их национальной пищи", - отметил губернатор в сообщении.
На месте сейчас работают сотрудники Роспотребнадзора, части пациентов обсерватора выданы предписания, они покинут его в пятницу. Несколько человек из близкого круга контактов заболевшего будут переведены в другой изолятор. Кроме того, пациентам с сахалинской пропиской разрешат продолжить карантин дома.
По данным оперштаба, в регионе на 11 июня официально подтверждены 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 человек выписаны с выздоровлением, 187 проходят лечение в инфекционном госпитале на базе Долинской ЦРБ.
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