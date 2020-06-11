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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572781409.html
На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
2020-06-11T04:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
камчатский край
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), камчатский край, общество

На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19

04:21 11.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм
Медик надевает защитный костюм
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик надевает защитный костюм
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн - РИА Новости. Режим ограничительных мер, введённый в Камчатском крае из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, будет продлён предварительно до 30 июня, заявил в четверг журналистам врио заместителя председателя регионального правительства Роман Василевский.
Ранее сообщалось, что режим самоизоляции и масочный режим действуют на Камчатке до 11 июня включительно, но с некоторыми послаблениями. Власти разрешили открыться салонам красоты и небольшим непродовольственным магазинам, а также позволили прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе. Закрытыми остаются места общественного питания, торговые центры, запрещены массовые мероприятия, приостановлены туристические поездки и экскурсии. С 10 июня в главном аэропорту региона введён строгий пропускной режим.
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"Продлевать (ограничительные меры — ред.) будем предварительно до 30 июня. Если ситуация будет меняться, то соответственно будем вносить определённые коррективы. Вы знаете, что у нас три этапа в документах, которые предлагает Роспотребнадзор. Мы сегодня находимся в первом этапе и, к сожалению, пока из него не выходим. Там есть критерии, мы сегодня должны освободить койки, если у нас будет более 50% коек освобождено, тогда мы можем двигаться дальше. Пока, к сожалению, мы себе этого позволить не можем. Когда люди лежат в коридорах, а это, действительно, правда, не останутся же они дома или на улице", - сказал Василевский.
Он также отметил, что смягчения ограничений в ближайшее время не планируется.
"Никаких послаблений Роспотребнадзор нам сегодня вводить не рекомендует. Даже не то, что не рекомендует, а запрещает", - добавил врио зампреда правительства.
В Камчатском крае ежедневно регистрируется порядка 30-40 новых случаев заражения COVID-19. В стационарах сформировался дефицит койко-мест, для решения проблемы на работу с "ковидными" больными переходят ранее не задействованные в этом процессе учреждения здравоохранения. По последним данным, на Камчатке инфекция подтверждена у 1255 человек. Выздоровели 425 человек, умерли 28.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Камчатский крайОбщество
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