На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19

"Продлевать (ограничительные меры — ред.) будем предварительно до 30 июня. Если ситуация будет меняться, то соответственно будем вносить определённые коррективы. Вы знаете, что у нас три этапа в документах, которые предлагает Роспотребнадзор. Мы сегодня находимся в первом этапе и, к сожалению, пока из него не выходим. Там есть критерии, мы сегодня должны освободить койки, если у нас будет более 50% коек освобождено, тогда мы можем двигаться дальше. Пока, к сожалению, мы себе этого позволить не можем. Когда люди лежат в коридорах, а это, действительно, правда, не останутся же они дома или на улице", - сказал Василевский.