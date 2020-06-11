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Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
2020-06-11T04:17
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Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства

04:17 11.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Размеры домохозяйств - группы людей, проживающих в одном жилом помещении, - в России сравнимы с США и Европой, в среднем это 2,6 человека. Однако в республиках Северного Кавказа этот показатель достигает 6 человек на один дом, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020.
"Среди субъектов Российской Федерации самый высокий средний размер домохозяйства отмечается в республиках Северо-Кавказского федерального округа (от 6,0 человека в Республике Ингушетия до 3,4 человека в Республике Северная Осетия-Алания), а также в Республике Тыва (3,4 человека). В этих регионах наблюдается высокая рождаемость и распространены домохозяйства, состоящие из нескольких супружеских пар и (или) нескольких поколений родственников", - рассказали в медиаофисе.
А самые низкие средние размеры домохозяйства - в Магаданской области (2,2 человека), а также в Ивановской, Смоленской, Ярославской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия, Камчатском крае и Чукотском автономном округе (2,3 человека).
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Эксперты: электропотребление домохозяйств при удаленке растет на 40%
Как пояснили в медиаофисе, как правило, домохозяйство образует одна супружеская пара с детьми или без них, с родственниками или без. Такой состав характерен для 65,9% российских домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Кроме того, 13,8% приходится на долю домохозяйств одиноких матерей с детьми; 1,7% - отцов с детьми; еще 5,6% составляют домохозяйства родителей-одиночек с родственниками и не родственниками; 3,3% - домохозяйства из двух и более супружеских пар с детьми и без детей, с прочими родственниками или не родственниками или без них. Прочие домохозяйства составляют 9,7% (как правило, бабушки с внуками, братья и (или) сестры, студенты, снимающие совместно жилье и частично объединяющие денежные средства для общего ведения хозяйства).
"Знание числа, размеров и структуры домохозяйств дает важную информацию для принятия решений в социальной сфере, в том числе для прогнозирования потребностей в социальной поддержке, оценке нагрузки на социальные институты", - объяснили эксперты.
Актуализированные данные о числе и структуре российских домохозяйств будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
30 мая 2019, 15:11
В Нижегородской области у 230 домохозяйств нет возможности приема "цифры"
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РоссияСеверный КавказОбщество
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