Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства

Как пояснили в медиаофисе, как правило, домохозяйство образует одна супружеская пара с детьми или без них, с родственниками или без. Такой состав характерен для 65,9% российских домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Кроме того, 13,8% приходится на долю домохозяйств одиноких матерей с детьми; 1,7% - отцов с детьми; еще 5,6% составляют домохозяйства родителей-одиночек с родственниками и не родственниками; 3,3% - домохозяйства из двух и более супружеских пар с детьми и без детей, с прочими родственниками или не родственниками или без них. Прочие домохозяйства составляют 9,7% (как правило, бабушки с внуками, братья и (или) сестры, студенты, снимающие совместно жилье и частично объединяющие денежные средства для общего ведения хозяйства).