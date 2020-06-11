Российский стартап создал алгоритм, выявляющий коронавирус у пациента

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российский стартап "Третье мнение" создал алгоритм, который по компьютерной томографии определяет, есть ли у пациента коронавирус и инфекционная пневмония, сообщила в интервью РИА Новости директор по коммерческой деятельности и маркетингу "Медси" Алла Канунникова.
"У нас есть проект "Третье мнение" - это стартап, в котором мы участвуем как акционеры. Ребята сделали алгоритм, позволяющий определять по компьютерной томографии, есть COVID-19 у пациента или нет, инфекционная пневмония это или нет. Они сидели в инфекционной больнице и анализировали снимки, прямо на передовой", - рассказала она.
Канунникова выразила надежду, что после регистрации данное решение можно будет предоставлять российским регионам и, возможно, иностранным партнерам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.