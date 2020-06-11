Российский стартап создал алгоритм, выявляющий коронавирус у пациента

"У нас есть проект "Третье мнение" - это стартап, в котором мы участвуем как акционеры. Ребята сделали алгоритм, позволяющий определять по компьютерной томографии, есть COVID-19 у пациента или нет, инфекционная пневмония это или нет. Они сидели в инфекционной больнице и анализировали снимки, прямо на передовой", - рассказала она.