https://ria.ru/20200611/1572781174.html
В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
2020-06-11T04:00
2020-06-11T04:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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коронавирус covid-19, китай, в мире
ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил 11 новых случаев заражения коронавирусом
, также зарегистрированы четыре бессимптомных носителя, выздоровели четыре пациента, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи - ввозные, шесть из них зарегистрированы в Шанхае
, три – в провинции Гуандун
, один – в Тянцзине и один в провинции Фуцзянь
.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 057 случаев коронавирусной инфекции, 78 361 человек выздоровел, 62 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1792, выздоровели 1736 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено четыре таких случая, три из них – ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 29 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 129 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии были выявлены 1107 случаев заражения (четыре человека скончались, 1051 выздоровел), в Макао выявили 45 случаев (все пиаценты уже выписаны), на Тайване
заразились 443 человека (семь скончались, 431 вылечился).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.