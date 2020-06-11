В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 057 случаев коронавирусной инфекции, 78 361 человек выздоровел, 62 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1792, выздоровели 1736 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено четыре таких случая, три из них – ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 29 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 129 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.