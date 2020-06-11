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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572781140.html
Ученый заявил, что коронавирус ослабевает
2020-06-11T07:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
в мире
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коронавирус covid-19, италия, в мире

Ученый заявил, что коронавирус ослабевает

03:58 11.06.2020 (обновлено: 07:22 11.06.2020)
17006
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале
Врач в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале
РИМ, 11 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Последние научные исследования показывают, что коронавирус ослабевает, это позволяет надеяться, что второй волны пандемии COVID-19 осенью не будет, заявил РИА Новости видный итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi).

"Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких. Одновременно увеличилось количество зараженных, которых можно было лечить на дому", - рассказал профессор.

По словам Клементи, столь серьезное изменение клинической картины требовало научного объяснения, поиском которого и занялись сотрудники возглавляемой им лаборатории микробиологии и вирусологии крупнейшего частного лечебного учреждения Италии – госпиталя San Raffaele. "Мы провели небольшое исследование, в ходе которого сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу с 1 по 15 марта, и 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая. Выяснилось, что вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции, которая рассчитывается путем оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости – ред.) в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая. Этот результат имеет очень большое значение", - подчеркнул ученый.
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По мнению Клементи, улучшение клинической картины, сопровождающееся явным снижением вирусной нагрузки, предположительно означает, что сам коронавирус ослабевает. "Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но скорее всего это именно так", - заявил он.
Как подчеркнул ученый, вывод об ослаблении вируса подтверждают данные, поступающие к нему из ряда стран, находящихся на различных этапах эпидемии. Он также рассказал о недавнем исследовании группы ученых из Лондона, которые изучили различные секвенции генома вируса, выявленные ранее в Китае, Европе, США, проведя их анализ на различных стадиях пандемии.
"В итоге британские коллеги установили, что существуют определенные зоны генома вируса, где происходят мутации. Речь идет о феномене под названием гомоплазия. Это означает, что вирус очень пластичен и приспосабливается к человеческому организму посредством различных мутаций", - указал микробиолог.
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Клементи назвал эти данные отличной новостью, имея в виду перспективы развития пандемии. "Дело в том, что описанный выше процесс происходит во всех странах, независимо от их географического положения и стадии эпидемии, на которой они находятся. Повсюду эволюция вируса идет в одном и одном же направлении, где-то быстрее, где-то медленнее. Весьма вероятно, что этот процесс приведет к сокращению патогенного потенциала вируса, снижению его вирулентности, как это не раз бывало прежде. Постепенно вирус становится менее агрессивным, он приспосабливается и ослабевает", - резюмировал профессор.
Он предположил, что достаточно скоро новый вирус настолько ослабнет, что "как и другие коронавирусы будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания".
Отвечая на вопрос о вероятности прихода осенью второй волны пандемии, Клементи выразил надежду, что этого не произойдет. "Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет", - подчеркнул собеседник РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более семи миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИталияВ мире
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