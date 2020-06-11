В "Магните" рассказали о росте спроса на мороженое и средства для загара

"За последние три дня на фоне аномальной жары во многих регионах России и постепенного снятия ограничений из-за коронавируса компания фиксирует стремительный рост спроса в категориях "средства для загара" (плюс 322%) и "средства после загара" (плюс 185%) по сравнению с концом мая - первыми числами июня текущего года", - рассказали в ритейлере.