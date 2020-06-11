Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572781073.html
В "Магните" рассказали о росте спроса на мороженое и средства для загара
2020-06-11T04:11
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152235/54/1522355449_0:153:3099:1896_1200x0_80_0_0_67c1bdc25d2da7d02d161355b54192cf.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572731333.html
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572781073.html?chat_room_id=1572781073
Новости
ru-RU
1308
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152235/54/1522355449_0:153:3099:1896_1200x0_80_0_0_67c1bdc25d2da7d02d161355b54192cf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152235/54/1522355449_185:0:2916:2048_1200x0_80_0_0_f7af129e4f8146bc93dfd2b795991b2b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152235/54/1522355449_526:0:2574:2048_1200x0_80_0_0_55b4f2eb11a9e628f3edf95e3d0d7ed1.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

В "Магните" рассказали о росте спроса на мороженое и средства для загара

03:43 11.06.2020 (обновлено: 04:11 11.06.2020)
1308
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМороженое
Мороженое
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мороженое. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Магнит", вторая по объему выручки и первая по числу магазинов российская торговая сеть, отметил всплеск спроса на ряд летних товаров в начале июня, когда во многих регионах страны наблюдалась жаркая погода, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Магнита".
"За последние три дня на фоне аномальной жары во многих регионах России и постепенного снятия ограничений из-за коронавируса компания фиксирует стремительный рост спроса в категориях "средства для загара" (плюс 322%) и "средства после загара" (плюс 185%) по сравнению с концом мая - первыми числами июня текущего года", - рассказали в ритейлере.
В свою очередь продажи минеральной воды и порционного мороженого увеличились в полтора раза. Морсы, компоты и сокосодержащие напитки выросли меньше, в среднем - на 35%. По оценкам "Магнита", рост спроса на квас составил 131%, на пиво - 31%.
"При этом, например, в Екатеринбурге спрос на минеральную воду и порционное мороженое вырос в два раза, а на средства для загара - в 12 раз. Похожая история в Перми: так, там средства для загара выросли почти в 20 раз", - сообщили в компании.
"Магнит" - один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2020 года находилось 20 860 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.
Спасская башня Московского Кремля
Вчера, 11:05
Из жары в холод. Синоптики предупредили об "арктическом вторжении"
000102
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Центрального банка России в Москве
Банки предложили ужесточить правила блокировки счетов физлиц
Логотип TELE2
В Tele2 ответили на претензии ФАС из-за повышения тарифов
Интерьер купе в одном из вагонов двухэтажного поезда Карелия
РЖД введут скидки в плацкарте, купе и для пассажиров старше 60 лет
Ноутбук
Идентификацию клиентов банков по видеосвязи хотят стандартизировать
Камера, на которую снимали дно Марианской впадины
Раскрыты характеристики камеры, снявшей дно Марианской впадины
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции после заседания Федерального комитета по открытым рынкам. 18 сентября 2019
Глава ФРС США не исключил, что дно кризиса пройдено
Герб Федеральной резервной системы США
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб
Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео
Зал судебных заседаний
Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Банковские карты
Эксперты рассказали об использовании просроченных карт на самоизоляции
Участники акции протеста против полицейского насилия в Лондоне
Шеф полиции Миннеаполиса извинился перед журналистами
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Мухаммед Бен Сальман
Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир, которые производятся на предприятии группы компаний ХимРар
Первая партия препарата "Авифавир" поступила в больницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28В Нижегородской области сняли карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре
11:26В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
11:22Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
11:20В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
11:20Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД
11:20В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом
11:19В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
11:17В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
11:17В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
11:16По делу о похищении подростка в Солнечногорске задержан помощник адвоката
11:15Работники в России не останутся без ДМС из-за эпидемии, уверены эксперты
11:15Почти 90 процентов россиян считают себя патриотами, показал опрос
11:15Дворец королевства Рюкю на Окинаве в Японии откроют для публики
11:13В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1965
11:11В США отменили музыкальный фестиваль Coachella
11:11Борисов ответил на обвинения в "подмене" жены Захарова в "Пусть говорят"
11:10Роспотребнадзор не рекомендовал допускать в музеи туристические группы
Лента новостейМолния