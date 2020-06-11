Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние

"Да, потеря обоняния или аносмия может быть симптомом других заболеваний помимо COVID-19. Если аносмия сочетается с сильным насморком, ознобом, болью в горле и заложенностью носа, то, вероятнее всего, речь идет о гриппе, ОРВИ, риновирусе. Потеря обоняния может возникать при хроническом гайморите в период обострения. Обоняние может пропасть из-за полипов в носу, травм костей и тканей носа", - сказал он.