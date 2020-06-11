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Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
2020-06-11T03:40
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние

03:40 11.06.2020
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© Depositphotos / RomasetОтоларинголог
Отоларинголог
© Depositphotos / Romaset
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Потеря обоняния или аносмия может быть симптомом других заболеваний помимо коронавируса, например, она может случиться при сахарном диабете, нейродегенеративных заболеваниях, при гайморите и из-за курения, но сейчас при таком симптоме лучше пройти тест на коронавирус, рассказал РИА Новости главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.
"Да, потеря обоняния или аносмия может быть симптомом других заболеваний помимо COVID-19. Если аносмия сочетается с сильным насморком, ознобом, болью в горле и заложенностью носа, то, вероятнее всего, речь идет о гриппе, ОРВИ, риновирусе. Потеря обоняния может возникать при хроническом гайморите в период обострения. Обоняние может пропасть из-за полипов в носу, травм костей и тканей носа", - сказал он.
Кроме того, по словам врача, обоняние может ненадолго покинуть человека, если он случайно вдохнёт едкие пары химических средств, в том числе бытовой химии.
"Снижение обоняния или его потеря может быть связана с курением и возрастными изменениями в организме. Есть более опасные причины – иногда симптом может возникать при сахарном диабете, некоторых нейродегенеративных заболеваниях и опухолях головного мозга или носовых пазух", - добавил Ломакин.
"Однако в эпоху пандемии потеря обоняния - повод, в первую очередь, пройти тест на коронавирус", - советует врач.
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
2 июня, 16:20Распространение нового коронавируса
Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19
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