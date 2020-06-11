В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возможное лечение актёра Возможное лечение актёра Михаила Ефремова от предполагаемой алкогольной зависимости может занять около месяца, а дальше начнется реабилитация, сколько она продлится - сказать сложно, но часто трагические ситуации отрезвляюще действуют на пациентов, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.

"Лечение по медицинской программе займет около месяца, а дальше реабилитация, она может длиться всю жизнь, прогнозировать это трудно. Иногда такие катастрофические события очень отрезвляюще действуют на человека. Я знаю несколько людей, которых такие катастрофические события приводили к абсолютной трезвости. Дай бог, если это случится и с Михаилом Олеговичем",- рассказал Брюн.

Он добавил, что точный диагноз без обследования поставить Ефремову нельзя, но по ряду признаков можно предположить. "Я думаю, что да, он страдает (алкоголизмом), но мы утверждать это точно не можем, поскольку не проводили специальных исследований", - сказал нарколог.

Брюн не исключил, что Ефремов ранее проходил лечение в частной клинике, однако такое лечение, как правило, не дает результата, возможно небольшое улучшение, но потом все начинается снова.

На такие трагические случаи должно реагировать и общество, подчеркнул Брюн.

"Мы должны все разделить ответственность за то, что произошло. Во-первых, семья ни разу не побеспокоилась о том, чтобы его остановить или обратиться за помощью к нам. Его коллеги прекрасно знали, что с ним происходило на протяжении многих лет. Я думаю, что все эти люди ответственны за трагедию",- пояснил нарколог.

По словам Брюна, артистов, страдающих алкоголизмом, достаточно много, в этой профессии часто люди имеют большие амбиции, и когда они не совпадают с реальностью, возникают проблемы, которые пытаются решить с помощью спиртного.