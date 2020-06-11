Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"

По словам Разина, он встречался с Ефремовым на кинофестивале "Кинотавр", при этом постоянно видел его в пьяном виде. "Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой̆-то ужас у всех окружающих. Я вообще не сторонник алкоголя и наркотиков. Наркотики для меня — это самое страшное явление", — написал продюсер в инстаграме

Он добавил, что правоохранительные органы должны привлекать ̆людей к ответственности вне зависимости от их политических взглядов и регалий.

В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель отечественной машины серьезно пострадал, его отправили в больницу. Полиция задержала актера. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет.