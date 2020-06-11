Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572780803.html
Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
2020-06-11T11:09
дтп с участием михаила ефремова
андрей разин
ласковый май
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_0:240:2272:1518_1200x0_80_0_0_52ec0906f13b54e7c6d771c659a95784.jpg
https://ria.ru/20200610/1572776268.html
https://ria.ru/20200610/1572763917.html
Какая страна такие и актеры...!
90
Разин и здесь вставил свои 5 копеек....надо же -ужасов то насмотрелся мальчик.
46
12
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572780803.html?chat_room_id=1572780803
Новости
ru-RU
94698
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_0:240:2272:1518_1200x0_80_0_0_52ec0906f13b54e7c6d771c659a95784.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_0:115:2272:1819_1200x0_80_0_0_0a993c26a6206240115ce98e3e708271.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_153:0:2200:2047_1200x0_80_0_0_f16514119af3ec9ba482b98d2267982d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, андрей разин, ласковый май, михаил ефремов, москва, происшествия

Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"

03:06 11.06.2020 (обновлено: 11:09 11.06.2020)
94698
© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.
По словам Разина, он встречался с Ефремовым на кинофестивале "Кинотавр", при этом постоянно видел его в пьяном виде. "Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой̆-то ужас у всех окружающих. Я вообще не сторонник алкоголя и наркотиков. Наркотики для меня — это самое страшное явление", — написал продюсер в инстаграме.
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Вчера, 21:26
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Он добавил, что правоохранительные органы должны привлекать ̆людей к ответственности вне зависимости от их политических взглядов и регалий.
В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель отечественной машины серьезно пострадал, его отправили в больницу. Полиция задержала актера. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.
Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет.
В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал сам инцидент "чудовищным". При этом адвокат потерпевших утверждает, что представители актера не извинились перед ними. Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.
Актер Станислав Садальский
Вчера, 17:14
Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова
3341520312049
Обсудить 12
ДТП с участием Михаила ЕфремоваАндрей РазинЛасковый майМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Какая страна такие и актеры...!
11 июня, 03:53
ПДП Д
13103370
Разин и здесь вставил свои 5 копеек....надо же -ужасов то насмотрелся мальчик.
11 июня, 06:20
Константин Волков
19300123
Рекомендуем
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова
Актер Алексей Панин
Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Президент Украины Владимир Зеленский
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "стыде" россиян
Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб
Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Звездный" адвокат объяснил отказ защищать Ефремова
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения
Порошенко позабыл украинский язык, ворвавшись к генпрокурору
Порошенко позабыл украинский язык, ворвавшись к генпрокурору
Мухаммед Бен Сальман
Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
Алушта
В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
Телеведущий Андрей Норкин
Норкин назвал дату возвращения на телевидение
Супружеская пара из Аргентины во время церемонии передачи младенцев, рожденных суррогатными матерями, в киевском отеле Венеция
На Украине иностранцам вручили младенцев в вышиванках
Актер Михаил Ефремов
Поплавская назвала виновных в пьянстве Ефремова
Мужчина, переживающий стресс
Врач назвала способ борьбы с сединой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
11:22Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
11:20В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
11:20Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД
11:20В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом
11:19В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
11:17В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
11:17В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
11:16По делу о похищении подростка в Солнечногорске задержан помощник адвоката
11:15Работники в России не останутся без ДМС из-за эпидемии, уверены эксперты
11:15Почти 90 процентов россиян считают себя патриотами, показал опрос
11:15Дворец королевства Рюкю на Окинаве в Японии откроют для публики
11:13В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1965
11:11В США отменили музыкальный фестиваль Coachella
11:11Борисов ответил на обвинения в "подмене" жены Захарова в "Пусть говорят"
11:10Роспотребнадзор не рекомендовал допускать в музеи туристические группы
11:09В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 1573
Лента новостейМолния