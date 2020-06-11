https://ria.ru/20200611/1572780803.html
Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
2020-06-11T03:06
2020-06-11T11:09
дтп с участием михаила ефремова
андрей разин
ласковый май
михаил ефремов
москва
происшествия
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П Д
Какая страна такие и актеры...!
90
Константин Волков
Разин и здесь вставил свои 5 копеек....надо же -ужасов то насмотрелся мальчик.
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дтп с участием михаила ефремова, андрей разин, ласковый май, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Продюсер группы "Ласковый май
" Андрей Разин
рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову
после ДТП
с его участием, в результате которого погиб человек.
По словам Разина, он встречался с Ефремовым на кинофестивале "Кинотавр", при этом постоянно видел его в пьяном виде. "Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой̆-то ужас у всех окружающих. Я вообще не сторонник алкоголя и наркотиков. Наркотики для меня — это самое страшное явление", — написал продюсер в инстаграме
.
Он добавил, что правоохранительные органы должны привлекать ̆людей к ответственности вне зависимости от их политических взглядов и регалий.
В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель отечественной машины серьезно пострадал, его отправили в больницу. Полиция задержала актера. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.
Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет.
В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал сам инцидент "чудовищным". При этом адвокат потерпевших утверждает, что представители актера не извинились перед ними. Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.