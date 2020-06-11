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Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки
2020-06-11T02:11
культура
коронавирус covid-19
голливуд
лос-анджелес
сша
в мире
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коронавирус covid-19, голливуд, лос-анджелес, сша, в мире

Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки

02:11 11.06.2020
227
© AP Photo / Reed Saxon, FileЗнак Голливуда
Знак Голливуда
© AP Photo / Reed Saxon, File
Знак Голливуда . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
Согласно заявлению Феррер, в рамках открытия экономики власти округа разрешают возобновить работу зоопарков, аквариумов, кемпингов, а также теле- и киносъемки. Отмечается, что условием открытия является соблюдение необходимых протоколов в сфере здравоохранения, включая маски и социальную дистанцию.
По данным института Хопкинса, в США выявлено почти 2 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли более 112 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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