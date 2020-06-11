https://ria.ru/20200611/1572780523.html
Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео
2020-06-11T02:10
2020-06-11T09:22
война в сирии
россия
военная полиция россии
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давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
каких "ответок"? на что "ответок"? [censored], как меня достали такие бессмысленные комменты "когда ответка?", "только сопли жуем, а вдарить не можем" и проч. из лахтинской методички. ответки хочешь - ну тогда вперед, скатку и автомат в руки и давай "ответку" пока живой. надеюсь, что ничего более серьезного, чем калашников, в твои руки не попадет...
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давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
вот опять - какое хамство-то? эк тебя скукожило. американцы патрулируют, наши патрулируют, турки патрулируют... тебе же не сказали, на какой территории это было. в статье этого нет - просто "Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии..." меньше СМИ читай/смотри
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россия, военная полиция россии, евгений поддубный, министерство обороны сша, сирия, сша, в мире