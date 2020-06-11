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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200611/1572780523.html
Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео
2020-06-11T09:22
война в сирии
россия
военная полиция россии
евгений поддубный
министерство обороны сша
сирия
сша
в мире
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каких "ответок"? на что "ответок"? [censored], как меня достали такие бессмысленные комменты "когда ответка?", "только сопли жуем, а вдарить не можем" и проч. из лахтинской методички. ответки хочешь - ну тогда вперед, скатку и автомат в руки и давай "ответку" пока живой. надеюсь, что ничего более серьезного, чем калашников, в твои руки не попадет...
311
вот опять - какое хамство-то? эк тебя скукожило. американцы патрулируют, наши патрулируют, турки патрулируют... тебе же не сказали, на какой территории это было. в статье этого нет - просто "Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии..." меньше СМИ читай/смотри
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60
россия, военная полиция россии, евгений поддубный, министерство обороны сша, сирия, сша, в мире

Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео

02:10 11.06.2020 (обновлено: 09:22 11.06.2020)
168540
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Неудачную попытку американских военных преградить путь российскому патрулю в Сирии сняли на видео. Соответствующие кадры опубликовали несколько Telegram-каналов, в том числе военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
На ролике видно, как американская бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину перед российскими военными. В этот момент из-под ее капота начинает валить пар, бронеавтомобиль буксует, после чего глохнет.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошел в населенном пункте Абра. Российские военные продолжили следование по маршруту.
РИА Новости запросило комментарий Пентагона по поводу произошедшего.
573145026442982
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Война в СирииРоссияВоенная полиция РоссииЕвгений ПоддубныйМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
каких "ответок"? на что "ответок"? [censored], как меня достали такие бессмысленные комменты "когда ответка?", "только сопли жуем, а вдарить не можем" и проч. из лахтинской методички. ответки хочешь - ну тогда вперед, скатку и автомат в руки и давай "ответку" пока живой. надеюсь, что ничего более серьезного, чем калашников, в твои руки не попадет...
11 июня, 02:58
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
1799305115
вот опять - какое хамство-то? эк тебя скукожило. американцы патрулируют, наши патрулируют, турки патрулируют... тебе же не сказали, на какой территории это было. в статье этого нет - просто "Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии..." меньше СМИ читай/смотри
11 июня, 03:12
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
1055111117
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