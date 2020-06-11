На российском модуле МКС ищут источник бензола

Корабль Маска улетел, а запах остался? На МКС снова токсичный бензол На борту МКС повысилась концентрация бензола. Пока уровень этого токсичного вещества находится в пределах нормы. Здоровью космонавтов угрозы нет. Однако есть опасения, что концентрация бензола может увеличиться после прибытия корабля Crew Dragon, который доставит на станцию двух астронавтов.