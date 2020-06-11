На российском модуле МКС ищут источник бензола

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции проводит измерения уровня бензола в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора в попытке найти источник его появления, сообщило НАСА.
В мае в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере станции, которая не превышает предельно допустимую норму и не угрожает экипажу.
"Прибор для определения качества воздуха AQM был перемещен в российский служебный модуль "Звезда", чтобы наземные специалисты смогли понаблюдать за изменением уровня бензола", — говорится в сообщении на сайте НАСА.
Позже на этой неделе атмосферу российского и американского сегментов разделят, чтобы понять, где именно находится источник утечки.
Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей, он токсичен и канцерогенен.
Другая утечка на МКС
В марте 2019 года после прибытия на МКС беспилотного корабля Crew Dragon анализаторы воздуха выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере МКС — около шести миллиграммов на кубический метр.
По указанию с Земли экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация уменьшилась примерно до двух миллиграммов на кубический метр. До стыковки Crew Dragon она составляла десятую долю миллиграмма, после снизилась.
Россия направила в НАСА замечания по этому поводу.
20 мая, 11:51АкцентыКорабль Маска улетел, а запах остался? На МКС снова токсичный бензолНа борту МКС повысилась концентрация бензола. Пока уровень этого токсичного вещества находится в пределах нормы. Здоровью космонавтов угрозы нет. Однако есть опасения, что концентрация бензола может увеличиться после прибытия корабля Crew Dragon, который доставит на станцию двух астронавтов.