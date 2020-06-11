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На российском модуле МКС ищут источник бензола
2020-06-11T09:50
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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Дырку кто просверлил тогда? Пахнет именно этой темой. Нужно больше не сотрудничать с США в космосе.
40
Американцы нарушают все договора. Какой смысл их заключать? Они как партнеры - самые настоящие диверсанты, с такими "партнерами" никаких врагов не нужно. От врага хоть ждешь гадостей поумолчанию, а такие "друзья" - верный шаг к ножу в спине сразу после поцелуев и об'ятий.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

На российском модуле МКС ищут источник бензола

02:05 11.06.2020 (обновлено: 09:50 11.06.2020)
13954
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции проводит измерения уровня бензола в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора в попытке найти источник его появления, сообщило НАСА.
В мае в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере станции, которая не превышает предельно допустимую норму и не угрожает экипажу.

"Прибор для определения качества воздуха AQM был перемещен в российский служебный модуль "Звезда", чтобы наземные специалисты смогли понаблюдать за изменением уровня бензола", — говорится в сообщении на сайте НАСА.

Позже на этой неделе атмосферу российского и американского сегментов разделят, чтобы понять, где именно находится источник утечки.
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Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей, он токсичен и канцерогенен.

Другая утечка на МКС

В марте 2019 года после прибытия на МКС беспилотного корабля Crew Dragon анализаторы воздуха выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере МКС — около шести миллиграммов на кубический метр.
По указанию с Земли экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация уменьшилась примерно до двух миллиграммов на кубический метр. До стыковки Crew Dragon она составляла десятую долю миллиграмма, после снизилась.
Россия направила в НАСА замечания по этому поводу.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
Популярные комментарии
Дырку кто просверлил тогда? Пахнет именно этой темой. Нужно больше не сотрудничать с США в космосе.
11 июня, 02:20
white rabbit
25200013
Американцы нарушают все договора. Какой смысл их заключать? Они как партнеры - самые настоящие диверсанты, с такими "партнерами" никаких врагов не нужно. От врага хоть ждешь гадостей поумолчанию, а такие "друзья" - верный шаг к ножу в спине сразу после поцелуев и об'ятий.
11 июня, 02:50
Денис Чистов
27200011
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