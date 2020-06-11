Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 772 тысячи человек

За последние сутки были выявлены 32 913 случаев коронавируса, скончались 1 274 пациента. Днем ранее сообщалось о 739 503 зараженных и 38 406 скончавшихся. Таким образом, общее число инфицированных достигло 772 416, с начала эпидемии скончались в общей сложности 39 680 человек.