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Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 772 тысячи человек
2020-06-11T02:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 772 тысячи человек

02:00 11.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии превысило 772 тысячи, скончались свыше 39 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки были выявлены 32 913 случаев коронавируса, скончались 1 274 пациента. Днем ранее сообщалось о 739 503 зараженных и 38 406 скончавшихся. Таким образом, общее число инфицированных достигло 772 416, с начала эпидемии скончались в общей сложности 39 680 человек.
Отмечается, что вылечились свыше 325,3 тысячи пациентов.
Бразилия занимает, по данным ВОЗ и университета Хопкинса, третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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