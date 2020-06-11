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Пелоси потребовала убрать 11 статуй конфедератов из здания конгресса
2020-06-11T01:33
нэнси пелоси
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нэнси пелоси, сша, в мире

Пелоси потребовала убрать 11 статуй конфедератов из здания конгресса

01:17 11.06.2020 (обновлено: 01:33 11.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре)
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре). Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с призывом убрать статуи всех конфедератов из Капитолия, сообщает в четверг телеканал ABC со ссылкой на письмо Пелоси в Объединенный библиотечный комитет, который ведает этим вопросом.

"Я верю, что важно не забывать нашу историю, чтобы не повторить ее. Но я также верю, что нет места восхвалению нетерпимости представителей Конфедерации в священных залах капитолия Соединенных Штатов", - говорится в письме.

Всего в здании конгресса находятся 11 статуй тех, кто выступал на стороне Конфедеративных Штатов Америки в годы Гражданской войны. Пелоси потребовала начать их демонтаж немедленно. В то же время ее однопартийцы-демократы готовятся внести законопроект с предложением вернуть статуи приславшим их штатам или отправить их в музей. Каждый штат традиционно присылает в коллекцию Конгресса по две статуи.
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В 2017 году после того, как в инциденте на митинге сторонников превосходства белой расы в городе Шарлотсвилл погибла девушка и десятки человек пострадали, демократы уже предпринимали попытку избавить здание парламента от статуй конфедератов, однако были в меньшинстве и это не удалось.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США. Статуи демонтируют как по решению местных властей, так и протестующие граждане.
Гражданская война стала наиболее кровопролитной в истории США, но привела к освобождению рабов. При этом положение афроамериканцев в обществе оставалось во многом неравноправным до 1960-х годов. Сейчас афроамериканцы являются наименее благополучной в социально-экономическом отношении расово-этнической группой в американском обществе. Полицию обвиняют в системном расизме, и ряд громких случаев убийств афроамериканцев белыми полицейскими привел к широкомасштабным протестам в последние годы.
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