Пелоси потребовала убрать 11 статуй конфедератов из здания конгресса

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с призывом убрать статуи всех конфедератов из Капитолия, сообщает в четверг телеканал ABC со ссылкой на письмо Пелоси в Объединенный библиотечный комитет, который ведает этим вопросом.

"Я верю, что важно не забывать нашу историю, чтобы не повторить ее. Но я также верю, что нет места восхвалению нетерпимости представителей Конфедерации в священных залах капитолия Соединенных Штатов", - говорится в письме.

Всего в здании конгресса находятся 11 статуй тех, кто выступал на стороне Конфедеративных Штатов Америки в годы Гражданской войны. Пелоси потребовала начать их демонтаж немедленно. В то же время ее однопартийцы-демократы готовятся внести законопроект с предложением вернуть статуи приславшим их штатам или отправить их в музей. Каждый штат традиционно присылает в коллекцию Конгресса по две статуи.

В 2017 году после того, как в инциденте на митинге сторонников превосходства белой расы в городе Шарлотсвилл погибла девушка и десятки человек пострадали, демократы уже предпринимали попытку избавить здание парламента от статуй конфедератов, однако были в меньшинстве и это не удалось.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США. Статуи демонтируют как по решению местных властей, так и протестующие граждане.