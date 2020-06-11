https://ria.ru/20200611/1572779725.html
Мужчина напал на офис крупнейшего бразильского телеканала
2020-06-11T00:29
2020-06-11T00:29
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
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рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Мужчина совершил нападение на главный офис крупнейшего бразильского телеканала Globo, расположенный в Рио-де-Жанейро
, в ходе нападения никто не пострадал, сообщает портал G1
.
По его данным, мужчина был вооружен ножом. Ворвавшись в здание, он взял в заложники репортёра Марину Араужо и потребовал встречи с журналисткой Ренатой Вашконселлуш. Как сообщает G1, на место происшествия незамедлительно прибыла полиция. В скором времени заложницу удалось освободить, нападавшего задержали. Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал.
По данным портала, нападавший страдает психическим расстройством, происшествие не имело политической подоплеки.