Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572779725.html
Мужчина напал на офис крупнейшего бразильского телеканала
2020-06-11T00:29
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_a520c39836ee8031053478d13a16919a.jpg
https://ria.ru/20200115/1563471270.html
рио-де-жанейро (город)
бразилия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572779725.html?chat_room_id=1572779725
Новости
ru-RU
202
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_a520c39836ee8031053478d13a16919a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_134:0:2865:2048_1200x0_80_0_0_c4d0d7f5da83b553b0eefb598d7344db.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_475:0:2523:2048_1200x0_80_0_0_2fed5b0ab8511f29d1feab8add4d8d44.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире

Мужчина напал на офис крупнейшего бразильского телеканала

00:29 11.06.2020
202
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Полицейский в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мужчина совершил нападение на главный офис крупнейшего бразильского телеканала Globo, расположенный в Рио-де-Жанейро, в ходе нападения никто не пострадал, сообщает портал G1.
По его данным, мужчина был вооружен ножом. Ворвавшись в здание, он взял в заложники репортёра Марину Араужо и потребовал встречи с журналисткой Ренатой Вашконселлуш. Как сообщает G1, на место происшествия незамедлительно прибыла полиция. В скором времени заложницу удалось освободить, нападавшего задержали. Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал.
По данным портала, нападавший страдает психическим расстройством, происшествие не имело политической подоплеки.
Сотрудник полиции
15 января, 21:25
В Петербурге сотрудники банка прогнали напавших на офис грабителей
001104
Обсудить 0
Рио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Тель-Авиве
В пригороде Тель-Авива вновь вспыхнули беспорядки
Рио-де-Жанейро
Губернатору штата Рио-де-Жанейро грозит импичмент
Последствия ДТП на проспекте Славы в районе дома 45 в Санкт-Петербурге
В Петербурге автомобиль сбил на остановке трех человек
Багдад
Источник: возле посольства США в Багдаде упала ракета
Элеонора Митрофанова
Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре)
Пелоси потребовала убрать 11 статуй конфедератов из здания конгресса
Гроб Джорджа Флойда вынесен из церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне после церемонии прощания
Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
Пассажирский самолет в небе
В посольстве рассказали о вывозных рейсах из Армении в Россию
Пожарный
В Москве загорелось кафе "Тонгал"
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
Знак Голливуда
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки
Лондонская полиция
В Лондоне разыскивают бегуна, который пнул птенца лебедя в парке
Пакистан
СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В словацких больницах не осталось пациентов с коронавирусом
Сотрудники противопожарной службы МЧС
Открытое горение в московском кафе "Тонгал" ликвидировали
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
11:22Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
11:20В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
11:20Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД
11:20В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом
11:19В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
11:17В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
11:17В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
11:16По делу о похищении подростка в Солнечногорске задержан помощник адвоката
11:15Работники в России не останутся без ДМС из-за эпидемии, уверены эксперты
11:15Почти 90 процентов россиян считают себя патриотами, показал опрос
11:15Дворец королевства Рюкю на Окинаве в Японии откроют для публики
11:13В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1965
11:11В США отменили музыкальный фестиваль Coachella
11:11Борисов ответил на обвинения в "подмене" жены Захарова в "Пусть говорят"
11:10Роспотребнадзор не рекомендовал допускать в музеи туристические группы
11:09В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 1573
Лента новостейМолния