Мужчина напал на офис крупнейшего бразильского телеканала

По его данным, мужчина был вооружен ножом. Ворвавшись в здание, он взял в заложники репортёра Марину Араужо и потребовал встречи с журналисткой Ренатой Вашконселлуш. Как сообщает G1, на место происшествия незамедлительно прибыла полиция. В скором времени заложницу удалось освободить, нападавшего задержали. Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал.