В СП рассказали о межправительственных соглашениях России и Словении

"За девять лет Российский центр провел ряд мероприятий, направленных на ознакомление общественности Словении с нашей историей, наукой и культурой. Важнейшее из них реализовано во взаимодействии с посольством России в Словении и Российским историческим обществом – это открытие "Вечного огня" у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Он был зажжен 1 сентября 2019 года, в день 80-летия начала Второй мировой войны", - сообщил на коллегии аудитор Валерий Богомолов.