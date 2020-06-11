https://ria.ru/20200611/1572779382.html
В СП рассказали о межправительственных соглашениях России и Словении
2020-06-11T00:05
2020-06-11T00:06
счетная палата рф
россия
словения
экономика
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счетная палата рф, россия, словения, экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Счетная палата
провела параллельную со Счетным судом Словении
проверку реализации двух межправительственных соглашений в области культуры, науки и образования.
В релизе Счетной палаты отмечается, что Россия, как показала проверка, выполняет свои обязательства. Страна устанавливает контакты и расширяет сотрудничество между творческими, культурно-просветительскими, научными и профессиональными организациями двух государств.
"За девять лет Российский центр провел ряд мероприятий, направленных на ознакомление общественности Словении с нашей историей, наукой и культурой. Важнейшее из них реализовано во взаимодействии с посольством России в Словении и Российским историческим обществом – это открытие "Вечного огня" у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Он был зажжен 1 сентября 2019 года, в день 80-летия начала Второй мировой войны", - сообщил на коллегии аудитор Валерий Богомолов.
Так, в апреле 2011 года в Любляне открылся Российский центр науки и культуры, а в сентябре 2019 года на Поклонной горе в Москве открыт памятник словенцам, погибшим на российской земле в годы двух мировых войн. Он установлен по инициативе Словении как ответный шаг на открытие подобного памятника в Любляне.
Кроме того, Российский центр сотрудничает с Международным исследовательским центром Второй мировой войны, а также – с Российско-словенским центром имени Даворина Хостника в области преподавания и изучения русского и словенского языков, аудитор особо отметил растущий интерес словенцев к нашему языку и образованию.