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В СП рассказали о межправительственных соглашениях России и Словении
2020-06-11T00:06
счетная палата рф
россия
словения
экономика
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счетная палата рф, россия, словения, экономика

В СП рассказали о межправительственных соглашениях России и Словении

00:05 11.06.2020 (обновлено: 00:06 11.06.2020)
138
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Счетная палата провела параллельную со Счетным судом Словении проверку реализации двух межправительственных соглашений в области культуры, науки и образования.
В релизе Счетной палаты отмечается, что Россия, как показала проверка, выполняет свои обязательства. Страна устанавливает контакты и расширяет сотрудничество между творческими, культурно-просветительскими, научными и профессиональными организациями двух государств.
"За девять лет Российский центр провел ряд мероприятий, направленных на ознакомление общественности Словении с нашей историей, наукой и культурой. Важнейшее из них реализовано во взаимодействии с посольством России в Словении и Российским историческим обществом – это открытие "Вечного огня" у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Он был зажжен 1 сентября 2019 года, в день 80-летия начала Второй мировой войны", - сообщил на коллегии аудитор Валерий Богомолов.
Так, в апреле 2011 года в Любляне открылся Российский центр науки и культуры, а в сентябре 2019 года на Поклонной горе в Москве открыт памятник словенцам, погибшим на российской земле в годы двух мировых войн. Он установлен по инициативе Словении как ответный шаг на открытие подобного памятника в Любляне.
Кроме того, Российский центр сотрудничает с Международным исследовательским центром Второй мировой войны, а также – с Российско-словенским центром имени Даворина Хостника в области преподавания и изучения русского и словенского языков, аудитор особо отметил растущий интерес словенцев к нашему языку и образованию.
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Счетная палата РФРоссияСловенияЭкономика
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