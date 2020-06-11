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Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
2020-06-11T08:00
цены на нефть
опек
саудовская аравия
экономика
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а автор статьи и комментирующие не ходят подумать, что выиграла Россия в этой войне? Ровным счетом ничего. Это противостояние очень больно ударило по нашей и так слабой экономике. И за все это будет отвечать рублем российский народ, а не Сечены. Насколько однобоко написана статья...
40
Слушаться американских демократов - это чревато... А своей-то головы нет.
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60
цены на нефть, опек, саудовская аравия, экономика

Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне

08:00 11.06.2020
12590
© РИА Новости / Сергей ГунеевМухаммед Бен Сальман
Мухаммед Бен Сальман
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Саудовская Аравия отменила почти все скидки, обещанные Европе и Азии после начала ценовой войны с Россией. Июльские поставки саудовской сырой нефти резко подорожали. Аналитики указывают: Эр-Рияд пытается любым способом добиться роста котировок до приемлемого для себя уровня, чтобы восстановить экономику, подорванную противостоянием с Москвой.

Не рассчитали силы

На мартовском заседании ОПЕК+ Россия отказалась выполнить ультимативное требование Эр-Рияда о резком сокращении добычи, и саудиты пообещали залить мир дешевой нефтью. Госкомпания Saudi Aramco снизила стоимость сырья для США на семь долларов за баррель, для Северной Европы — на восемь, Восточной и Юго-Восточной Азии — на шесть.
Эр-Рияд перешел к "политике максимальной добычи": правительство поручило Saudi Aramco увеличить экспорт на треть — с 9,7 до 12,3 миллиона баррелей в сутки. Одновременно саудиты жестко демпинговали на европейском рынке, стремясь подорвать позиции России: предлагали поставки на 10,25 доллара ниже цены сорта Brent. В результате котировки обрушились с 51 доллара в феврале до 32 в марте и 27 в апреле.
Рабочий на нефтяном месторождении в Саудовской Аравии
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Цена нефтяной войны: саудитам пришлось залезть в долги

Дорого обошлось

Уже через месяц стало ясно: ввязавшись в ценовую войну с Россией, саудиты не рассчитали силы.

Демпинг подкосил бюджет королевства, сверстанный из расчета 80 долларов за баррель (для сравнения: у России — 42,4). В первом квартале нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули на 24%, а бюджетный дефицит подскочил до девяти миллиардов долларов. По итогам года аналитики прогнозируют 50 миллиардов, или почти десять процентов ВВП.

Пришлось залезть в долги. Эр-Рияд привлек на финансовом рынке семь миллиардов долларов, выпустив еврооблигации со сроком погашения через пять с половиной, десять с половиной и 40 лет. Активно тратили и резервы. В марте — апреле ЗВР страны сократились почти на 48,6 миллиарда долларов, максимально за два десятка лет. У королевства осталось 448,6 миллиарда — минимум с 2011-го.
С 2014 года, когда нефтяные котировки тоже обрушились, резервы Эр-Рияда снизились более чем на 200 миллиардов долларов. Сейчас экономика страны гораздо слабее. В итоге правительство решилось на непопулярные меры: троекратно повысило НДС, отказалось от выплаты прожиточного минимума.
Нефтяная вышка
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Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии
"Мы переживаем серьезный кризис, какого еще не видели в современной истории, — заявил в мае саудовский министр финансов Мохаммед аль-Джадаан. — Проблемы на нефтяном рынке привели к сокращению доходов и такому давлению на государственные финансы, что с этим трудно справиться без ущерба макроэкономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Большая ошибка

В субботу, 6 июня, переговоры ОПЕК+ успешно завершились, ценовое ралли, которое продолжалось весь май (Brent отыграла 70% потерь), продолжилось. Экспортеры условились продлить режим максимального сокращения добычи — на 9,7 миллиона баррелей в день — до августа.
Госкомпания Saudi Aramco отменила с июля почти все скидки, предоставленные европейским и азиатским клиентам после начала ценовой войны с Россией. Больше всего придется платить покупателям из Азии — на ключевом для саудитов рынке. Как сообщает Platts со ссылкой на прайс-лист компании, опубликованный в воскресенье, для Азии самый популярный сорт Arab Light подорожает на 6,1 доллара, Arab Super Light — на 7,3, Arab Extra Light — на 6,7. Тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy — на 5,9 и 5,6 доллара соответственно. Для Европы, где саудовская нефть конкурирует с российской Urals, в стоимости прибавит вся линейка.
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ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Этот скачок отгрузочных цен на саудовскую нефть — рекордный за 20 лет, отметили в Rystad Energy.
Как указывают аналитики, Эр-Рияд явно пытается любым способом добиться повышения котировок до приемлемых для себя уровней. Госкомпания Saudi Aramco — де-факто регулятор цен на Ближнем Востоке, поэтому власти рассчитывают на то, что ее примеру последуют и другие производители в регионе.
По данным Bloomberg, эксперты ждали более умеренного подорожания — на четыре доллара за баррель при скидках 0,80-1,90 доллара. Но Саудовская Аравия поступила иначе.
Ближневосточные соседи между тем признали: политика Эр-Рияда оказалась большой ошибкой.
"Саудовская Аравия совершила крупный просчет, когда инициировала ценовую войну с Россией, наводнив дешевым сырьем и без того перенасыщенный мировой рынок, который испытал потрясение от падения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса", — указал министр энергетики Катара и глава Qatar Petroleum Саад аль-Кааби.
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Цены на нефтьОПЕКСаудовская АравияЭкономика
Популярные комментарии
а автор статьи и комментирующие не ходят подумать, что выиграла Россия в этой войне? Ровным счетом ничего. Это противостояние очень больно ударило по нашей и так слабой экономике. И за все это будет отвечать рублем российский народ, а не Сечены. Насколько однобоко написана статья...
11 июня, 09:35
Павлуша Шапкин
13100026
Слушаться американских демократов - это чревато... А своей-то головы нет.
11 июня, 08:12
ELEvgeniyLL L
2120001
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