Производительность труда на образцовой производственной линии пензенского предприятия ООО "СВАР" (входит в ОООР "Союз машиностроителей России"), выпускающего инновационную бытовую технику, выросла втрое благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" и внедрению инструментов бережливого производства.

ООО "СВАР", являющееся дочерним предприятием Пензенского производственного объединения электронной вычислительной техники имени В.А. Ревунова, ежегодно выпускает более 200 тысяч единиц современной техники для кухни под собственными торговыми марками. Это плиты, встраиваемые варочные поверхности, в том числе индукционные, электрические жарочные шкафы, а также холодильники, микроволновые печи и посудомоечные машины. Партнерами компании являются крупные федеральные сети продажи бытовой техники.

В 2019 году "СВАР" стало участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" , подав заявку на сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и пройдя конкурсный отбор. Компания стала четвертым предприятием из 17, отобранных в Пензенской области для участия в нацпроекте.

После шестимесячной совместной работы с экспертами ФЦК предприятие приступило к внедрению инструментов бережливого производства. Здесь начал работу пилотный конвейер сборки электрических плит, организованный по принципу "канбан". Его отличает идеальный порядок на рабочих местах, четкий такт работы линии, — сейчас она способна выдавать одну готовую плиту в минуту. Итогом преобразований стало увеличение производительности труда почти в три раза.

© Фото : РЦК Пензенской области Пензенское ООО "СВАР" внедряет инструменты бережливого производства © Фото : РЦК Пензенской области

Еще один результат участия "СВАР" в нацпроекте – матрица компетенций. Она показывает, что после шести месяцев работы с экспертами ФЦК работники пилотного конвейера научились быть взаимозаменямыми: один и тот же человек может выполнять разные виды операций.

Внедрение инструментов бережливого производства позволило предприятию на 56% сократить время производственных процессов, на 16% увеличить и существенно уменьшить количество брака.

"Ежегодно мы прирастаем по объему производства от 15 до 20 % и надеемся сохранить этот темп", - говорит директор ООО "СВАР" Константин Семин.

Министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин пожелал предприятию не сбавлять набранный темп преобразований, укрепить свои позиции на мировом рынке. "Самая главная цель – это экономическое благосостояние предприятия. С привлечением экспертов ФЦК найдены узкие участки, которые позволят оптимизировать процесс и стать более конкурентоспособными", - подчеркнул он.

Сегодня на предприятии продолжается обучение сотрудников инструментам бережливого производства, которое проводят сертифицированные тренеры.

© Фото : РЦК Пензенской области Пензенское ООО "СВАР" внедряет инструменты бережливого производства © Фото : РЦК Пензенской области