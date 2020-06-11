https://ria.ru/20200611/1572767887.html
Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
2020-06-11T05:03
2020-06-11T05:03
джордж флойд
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новости культуры
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джордж флойд, стиль жизни, новости культуры, миссури
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости
. Составители Merriam-Webster согласились на предложение выпускницы университета из Миссури изменить определение "расизма", сообщает
Independent.
Кеннеди Митчум, недавно закончившая Университет Дрейка, объяснила редакторам, почему считает нынешнюю словарную статью неполной, и предложила добавить идею притеснения.
В текущей версии Merriam-Webster первое значение расизма — "вера в то, что раса — решающий фактор в оценке человеческих качеств и способностей, а также в то, что расовые отличия позволяют говорить о врожденном превосходстве представителей определенной расы".
"Я подчеркнула, что определение не отражает того, что происходит в современном мире. То, как он проявляется в жизни — это не предрассудок, это систематическое явление", — рассказала она.
Она также пояснила, что многие люди не считают свое отношение к темнокожим расистским, поскольку в словаре оно не отражено. Поэтому ей пришла в голову мысль расширить определение.
Составители Merriam-Webster ответили на электронное письмо девушки и пообещали внести изменения.
"Определение расизма в словаре не соответствует действительности, потому что делает акцент на пассивную концепцию, однако на деле это явление приводит к ужасным действиям по отношению к людям, которые не похожи на тебя", — прокомментировала предложение Митчум профессор Шарлин Джонс из Университета Харрис-Стоу в Миссури.
Дискуссия о словарном значении "расизма" возникла на фоне массовых протестов после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе.