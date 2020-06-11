Кубань открыта, Крым — на старте: что ждет туристов на Черном море

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В Крыму начинается курортный сезон — сначала для жителей полуострова, а затем — для всех россиян. Откроются не только санатории, но и гостиницы, пляжи. В Краснодарском крае гостей принимают уже десять дней. О том, с какими трудностями столкнулись здравницы и туристы и чего ожидать от отдыха на черноморском побережье, — в материале РИА Новости.

Крым откроется вместе с пляжами

"С 15 июня санаторно-курортные объекты доступны крымчанам и жителям Севастополя. Предполагается, что гости из других регионов смогут приезжать к нам с 1 июля, но это зависит от ситуации с коронавирусом", — рассказал первый заместитель министра курортов и туризма республики Игорь Котляр.

На полуострове настроены оптимистично. По словам замминистра, к приему отдыхающих со всей России готовы и санатории, и гостиницы. Правда, в здравницах необходимо предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат теста на SARS-CoV-2. Для заселения в отель это необязательно. Однако и в том и в другом случае исследование на COVID-19 еженедельно проходит персонал. Между прочим, в расходах принимающей стороны это одна из самых затратных статей.

По словам Котляра, 440 пляжей полуострова, находящихся в ведении санаториев и гостиниц, сейчас благоустраиваются. Ответственные за их содержание организации получают разрешительные документы. Эти участки береговой полосы откроются, предположительно, 1 июля, а дикие пляжи доступны уже сейчас. При этом туристам позволено покидать территорию здравниц и отелей.

Турпоток есть, но это "качели"

"Меня засыпали вопросами, можно ли подтверждать заезд гостей с 1 июля, — делится своими заботами Эвелина Руснак, замдиректора крымского туроператора. — Я пока не знаю, что ответить".

Она отмечает, что датой возможного открытия Крыма для туристов называли и 1 июня, но этого не произошло, в итоге за массовым бронированием пошли такие же массовые отказы.

"У нас ситуация качелей — в конце мая клиенты начали активно аннулировать туры, причем не только на июнь, но и на август и сентябрь. Никто не знал, что делать, — объясняет эксперт. — Но при этом мы видим и новые бронирования".

По мнению Эвелины Руснак, большого числа отдыхающих не будет, пока не снимут ограничительные меры в стране: "Каждый хочет понимать, что ситуация нормализовалась и за свои деньги он получит полноценный сервис".

Также она напомнила, что сами крымчане отдыхают на полуострове в основном не в высокий сезон.

С цветами и караваями

По соседству, на Кубани, туристический сезон длится уже десять дней. "Мы были готовы к трудностям. Открылись свободно, проверок, которые нарушали бы производственный процесс, не было. Да, приходили полиция, Росгвардия, но без последствий и предписаний", — рассказывает Инна Чулкова, коммерческий директор компании, все семь санаторно-курортных объектов которой в регионе уже работают.

Она уточняет, что отказы от бронирования были, но сейчас здравницы заполнены на 30-50 процентов. Первых туристов встречали с подарками, цветами, караваями и благодарностью за то, что не побоялись приехать.

"Мы создали памятку для гостей, кроме того, всех обзваниваем, говорим, какие есть ограничения, выясняем, готовы ли они к ним", — добавляет Чулкова. Например, погулять по городу пока нельзя, бассейны не работают, пляжи до последнего времени были закрыты.

По словам Светланы Балаевой, министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, они открываются постепенно, 22 — в Сочи и шесть — в Анапе (данные на 10 июня). Нужно получать разрешительные документы от Роспотребнадзора, Государственной инспекции по маломерным судам.

Киносеанс на пятерых

В одном из крупнейших санаториев черноморского побережья также рассказали, что обзванивают клиентов перед приездом. Это нужно в том числе и для того, чтобы организовать трансфер.

Кроме того, туристы с некорректными результатами анализов (например, устаревшими из-за слишком долгой дороги или если вместо ПЦР-диагностики был сделан тест на антитела) могут пройти повторную проверку на месте. "После тестирования отдыхающие два дня находятся в изоляции, а потом мы переводим их в основной корпус," — рассказал директор санатория Валерий Усачев.

Это здание пока единственное из четырех принимает гостей, здесь сейчас 260 человек, чуть менее четверти возможного.

"Масочный режим у нас обязателен лишь для сотрудников, клиенты экипируются на свое усмотрение, — рассказал руководитель здравницы. — Во всех общественных зонах есть рециркуляторы, дезинфицирующие воздух и поверхности. Медицинские услуги — по расписанию".

Недавно тут даже состоялся первый киносеанс: в зале на 250 мест сидели пять зрителей.

Кафе, веранды, пляжи

По словам Светланы Балаевой, уже открыты 93 из 201 санатория. Другие постепенно подключаются. Посетителей ждут летние веранды кафе, набережные.