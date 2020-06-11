"Убрать с улиц психопатов". Почему на Украине хотят узаконить наемников

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Владимир Зеленский предложил ветеранам конфликта в Донбассе принять участие в разработке закона о частных военных компаниях. Изменения в законодательство хотят внести в ближайшее время. На Украине уже действовали "добровольческие" батальоны — тоже фактически частные армии. Почему в Киеве так торопятся легализовать ЧВК, разбиралось РИА Новости.

"Это очень опасно"

Выступая перед Консультативным советом по делам ветеранов войны, украинский президент сообщил, что есть два проекта закона, но в парламенте они пока не зарегистрированы. "В одном из них не предусмотрено никаких ограничений, — предупредил Зеленский. — Он о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно".

Вместе с тем глава государства ждет предложений от совета как можно скорее, чтобы Верховная рада успела принять закон до завершения текущей сессии.

В новейшей истории Украины уже есть подобный опыт. Весной 2014-го исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов поручил создать батальоны территориальной обороны в каждом регионе. Они должны были подчиняться Генштабу ВСУ. Кроме того, Турчинов возродил Национальную гвардию Министерства внутренних дел. На первых порах эти подразделения комплектовались на добровольной основе.

© AP Photo / Mstyslav Chernov Бойцы "Азова" на базе в поселке Широкино, Украина © AP Photo / Mstyslav Chernov Бойцы "Азова" на базе в поселке Широкино, Украина

Особую известность приобрела одна из таких частей — полк "Азов". Со временем на его базе возникла политическая партия "Национальный корпус". Эти бойцы и активисты считаются теперь гвардией министра внутренних дел Арсена Авакова.

Были еще специальные батальоны и роты МВД. Продолжают действовать парамилитарные формирования националистов с неясным юридическим статусом. Например, так называемая Украинская добровольческая армия "Правого сектора"*. В 2018-м властям пришлось буквально выталкивать ее бойцов из зоны боевых действий в Донбассе.

Славные "боевые традиции"

Все эти разнородные подразделения считались добровольческими батальонами, хотя, например, части территориальной обороны, а впоследствии и Нацгвардия, пополнялись и по призыву. Общего правила не было. Так, в батальон "Айдар", созданный бывшим комендантом "Самообороны Майдана" Сергеем Мельничуком, бойцов набирал лично комбат.

Финансировали эти войска как из бюджета, так и частные лица , в том числе те, кого называют олигархами. В частности, бизнесмен Игорь Коломойский создал для этого "Фонд обороны страны". С ним связывали батальоны "Днепр", "Донбасс", "Штурм".

СМИ часто жаловались на дисциплину и низкие боевые качества бойцов добробатов, отмечали, что те склонны к мародерству и действуют в своих собственных интересах. Скажем, батальон "Прикарпатье" обвиняли в дезертирстве из-под Иловайска, где ополчение громило украинскую армию. Причем бойцы бежали до Ивано-Франковской области.

Самую мрачную славу снискала рота МВД "Торнадо" — наследница "боевых традиций" батальона "Шахтерск", расформированного министром внутренних дел Арсеном Аваковым за "мародерство в Волновахе и других ситуациях".

Перебравшись из "Шахтерска" в "Торнадо", "добровольцы" занялись делами посерьезнее. Например, остановили поезд с чугуном, следовавший из Алчевска в Днепропетровск. Как уверяет собеседник РИА Новости в одной из силовых структур Украины, торнадовцы попытались "крышевать" контрабандные потоки.

Бойцов роты признали виновными в похищении людей, изнасилованиях, незаконном проникновении в жилье и других преступлениях. По сведениям прокуратуры, каждый четвертый в подразделении имел судимость. В школе, где квартировала рота, нашли пыточные инструменты, изнасилования бойцы снимали на мобильные телефоны.

Расформировать роту с садистами удалось не сразу. Торнадовцы заняли круговую оборону и пообещали отстреливаться. Но все же подразделение вывели в другую область и распустили.

Миллионы схронов

Ветераны войны в Донбассе вовсю используют боевой опыт в мирной жизни. В 2017-м некий Жора Турчак рассказал в социальной сети о том, как два десятка его сослуживцев "сотрудничают" с фермерами: отбивают или удерживают поле, а взамен забирают половину урожая. Такой "бизнес", по словам Турчака, дает 200-400 тысяч долларов в год.

В том же 2017-м в Кировоградской области полиция задержала несколько десятков бойцов "Донбасса" и "Айдара", прибывших на "стрелку" с сотрудниками частной охранной компании. Там был спор хозяйствующих субъектов — кто-то "наезжал" на фермера, кто-то — защищал. Турчак так описывал "бизнес-модель": "Ветераны разбиваются на две группы, одна создает проблемы. Тут же появляется вторая группа и их решает — за вознаграждение. И все довольны: фермер-лох сохранил урожай и землю, а рейдеры заработали".

Иногда бойцы действовали не ради денег, а "из любви к искусству". Недавно суд в Харькове приговорил к пятнадцати годам заключения ветерана АТО и его сына, которые убили и съели собутыльника — за "неправильные" слова о войне в Донбассе. В январе в Киевской области двое бывших добробатовцев поспорили, кто лучше: Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Итог — убийство. В мае в Житомирской области арендатор пруда расстрелял семь человек, приехавших на рыбалку, — не совпали мнения о воинской службе. И это только последние случаи.

К слову, в 2017-м бывший начальник управления по борьбе с оргпреступностью МВД Украины Валерий Кур предупреждал , что ветераны так называемой АТО оборудовали "миллионы схронов с оружием".

Проблема для России и Белоруссии

Собеседник РИА Новости Игорь служит в одной из силовых структур Украины, ранее числился бойцом добровольческого формирования. По его мнению, закон о ЧВК нужен, чтобы легализовать фактически существующее наемничество и заработать. "Власть убьет двух зайцев. Прежде всего можно будет сплавить тысячи шизоидов, которые шатаются по Украине, вооруженные и опасные. В Киеве думают, что так сократят преступность, уберут с улиц ветеранов-психопатов, — рассуждает он. — Ну и деньги. По полкам Сил специальных операций ездят вербовщики и говорят: "Сколько ты получаешь? Тысячу долларов? А будешь десять". И все. Квалифицированные военные в армии не задерживаются. Но раньше вся эта сфера была вне закона, а теперь власть сможет получать с нее доход".

По его словам, международный рынок готов принять украинских "ландскнехтов". "Инструкторы научили наших обращаться с американским оружием. Из армии выходят люди, умеющие убивать. Они найдут работу в любой точке мира", — заключает Игорь.

Алексей Журавко, депутат Верховной рады V и VI созывов, считает, что частные военные компании хотят "ввести в законодательное поле, чтобы пушечное мясо отправлять на другие театры военных действий — в Сирию, Афганистан, еще куда-нибудь".

Он полагает, что новый нормативный акт позволит также Киеву официально привлекать наемников из других стран для операций в Донбассе. "Они смогут законно приезжать, чтобы пострелять на гражданской войне. И наконец — это неплохой бизнес. На этом заработают все: и чиновники, и олигархи. Будут ЧВК на основе уже сформированных тербатов Авакова, Яроша и Коломойского".

Все это приведет к тому, что анархия только усилится, потому что за бизнес-интересы начнут бороться с помощью военных, убежден бывший парламентарий. А то, что Украина превратится в поле боя конкурирующих частных армий, опасно и для соседей — России и Белоруссии.