Бузова одержала победу над Рианной в программе "Битва Фанклубов"

В результате зрительского голосования Бузова получила 55 процентов голосов. Рианна немного уступила — у нее 45 процентов.

"Битва Фанклубов" проходит каждый день с понедельника по пятницу. С 15:00 и до 16:00 на странице телеканала показывают клипы двух музыкантов. Параллельно зрители могут голосовать за своего кумира. Победитель получает полчаса эфира, во время которого транслируют его клипы.