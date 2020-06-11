Ремонт дорог и тротуаров в Ижевске проверяют инвалиды-колясочники

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Власти Ижевска впервые пригласили представителей общественной организации для приемки отремонтированных тротуаров. В группу, которая проводила экспертизу улиц, были включены инвалиды-колясочники. Участие НКО и людей с ограниченными возможностями, по мнению властей, сможет помочь в создании комфортного и доступного городского пространства.

Восьмого июня комиссия, в состав которой входил зампредседателя общественной организации "Благо" Сергей Меркурьев, осмотрела три объекта: на одном работы принимали после ремонта, на двух работы еще ведутся. Он дал рекомендации, что нужно изменить, чтобы можно было принять ремонт. Нарекания общественника возникли по поводу съезда-заезда на тротуар, так как в текущей ситуации такой съезд опасен для человека, передвигающегося на коляске, а также по высоте бортика, потому что слабовидящие горожане просто не почувствуют необходимые выступы у пешеходного перехода.

По словам Сергея Меркурьева, общественники планируют закрепиться в составе рабочей группы по ремонту городских объектов и распространить эту деятельность на весь регион.

"Если все пойдет нормально в рабочем режиме, мы планируем создать такие группы во всех крупных населенных пунктах Удмуртии. Нам бы хотелось, чтобы такой усиленный контроль был не только в Ижевске", – заявил Меркурьев.

Глава правительства республики Ярослав Семенов считает, что именно маломобильные граждане могут проверить, насколько отремонтированные тротуары и пешеходные переходы соответствуют понятию "доступная среда".

"Это особенно важно при проведении рабочих комиссий, когда объект готов на 70% и выше. На этом этапе у подрядчика есть время исправить все недоработки и замечания, чтобы при сдаче не было нареканий на качество и несоответствие требованиям", – заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Общественники считают создание таких смешанных комиссий важным шагом в создании по-настоящему доступной городской среды.

"Мы каждый год, на протяжении 15 лет писали по каждой улице в районные администрации. По всем городским программам все улицы сделаны с нарушениями. Сколько мы ни бились, ответа не было. Потом удалось написать Бречалову в прямой эфир, и власти сразу откликнулись. Нас пригласили, чтобы мы ввели в курс дела, научили подрядчика, как и что нужно делать", – рассказал Меркурьев.