Москва. Backstage. Трейлер

Мы привыкли, что наш город работает как часы. Улицы всегда хорошо освещены, на клумбах растут цветы, а в квартирах есть свет, газ и вода. Но, как и у часов, у города тоже есть свои скрытые механизмы, благодаря которым все исправно работает. Каждый день за Москвой следят и ухаживают тысячи людей. Мы редко их замечаем, но именно они дают нам возможность заниматься своими личными делами и особо не думать о бытовых проблемах.