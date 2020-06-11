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Москва. Backstage
Это подкаст Москва. Backstage. Здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города, и узнаем об интересных особенностях их работы.
https://ria.ru/20200611/1572752187.html
Москва. Backstage. Трейлер
2020-06-11T11:00
москва. backstage
подкаст
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аудио, подкаст

Москва. Backstage. Трейлер

11:00 11.06.2020
6
Москва. Backstage
Москва. Backstage. Трейлер
11:00
Можно ли пить московскую воду из-под крана и зачем водопроводу искусственный интеллект? Чем перепланировка отличается от ремонта и как согласовать план квартиры своей мечты? Как работает система "умного газа" и чем добросовестный газовик отличается от мошенника? Разбираемся в новом подкасте про коммунальное закулисье столицы.
Мы привыкли, что наш город работает как часы. Улицы всегда хорошо освещены, на клумбах растут цветы, а в квартирах есть свет, газ и вода. Но, как и у часов, у города тоже есть свои скрытые механизмы, благодаря которым все исправно работает. Каждый день за Москвой следят и ухаживают тысячи людей. Мы редко их замечаем, но именно они дают нам возможность заниматься своими личными делами и особо не думать о бытовых проблемах.
Какие инженерные решения и технические хитрости поддерживают город изнутри? И самое главное – как эта огромная машина работает 24/7 круглый год?
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Москва. BackstageПодкаст
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