Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572779090.html
В словацких больницах не осталось пациентов с коронавирусом
2020-06-10T23:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1200x0_80_0_0_d58e38b65bf8edf4dbc48c3ce69d74e4.jpg
https://ria.ru/20200610/1572778877.html
словакия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572779090.html?chat_room_id=1572779090
Новости
ru-RU
281
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1200x0_80_0_0_d58e38b65bf8edf4dbc48c3ce69d74e4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_325:0:3056:2048_1200x0_80_0_0_29e72114ff81478748e182791f3ca357.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:469:1533:2002_1200x0_80_0_0_c507285523c9ec8c3f146e036e635f39.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, словакия, в мире

В словацких больницах не осталось пациентов с коронавирусом

23:52 10.06.2020
281
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 10 июн – РИА Новости. В больницах Словакии нет госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, 101 человек с положительным результатом тестирования лечится дома, болезнь у этих людей протекает в легкой форме, сообщила журналистам вечером в среду представитель минздрава республики Зузана Элиашова.
"За период с начала марта в Словакии было зафиксировано 1533 случая заболевания коронавирусом, из них 1404 человека уже выздоровели, 28 скончались. В настоящее время положительный результат тестирования имеет 101 человек, у этих людей болезнь протекает в легкой форме, поэтому они лечатся дома. В больницах республики не осталось ни одного пациента с COVID-19", - сказала Элиашова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Вчера, 23:44Распространение нового коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,1 миллиона
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
930010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗСловакияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
СМИ: в нескольких городах США запретили удушающие приемы задержания
Полицейские в Израиле
В пригороде Тель-Авива вновь вспыхнули беспорядки
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп намерен возобновить выступления на митингах перед сторонниками
Медик выходит из машины скорой помощи
В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
Сотрудники противопожарной службы МЧС
Открытое горение в московском кафе "Тонгал" ликвидировали
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации
В Псковскую область прибыла вторая бригада медиков из Москвы
Города мира. Женева
ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Полицейский в Рио-де-Жанейро
Мужчина напал на офис крупнейшего бразильского телеканала
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Приднестровье еще 69 человек вылечились от COVID-19
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,1 миллиона
Лондонская полиция
В Лондоне разыскивают бегуна, который пнул птенца лебедя в парке
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции еще одиннадцать человек заболели COVID-19
Сетевое оборудование
СМИ сообщили о возможном обнулении НДС для отечественных IT-компаний
Новорожденные дети
На Украине иностранцам вручили младенцев в вышиванках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
02:54Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
Лента новостейМолния