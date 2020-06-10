В словацких больницах не осталось пациентов с коронавирусом

ПРАГА, 10 июн – РИА Новости. В больницах Словакии нет госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, 101 человек с положительным результатом тестирования лечится дома, болезнь у этих людей протекает в легкой форме, сообщила журналистам вечером в среду представитель минздрава республики Зузана Элиашова.
"За период с начала марта в Словакии было зафиксировано 1533 случая заболевания коронавирусом, из них 1404 человека уже выздоровели, 28 скончались. В настоящее время положительный результат тестирования имеет 101 человек, у этих людей болезнь протекает в легкой форме, поэтому они лечатся дома. В больницах республики не осталось ни одного пациента с COVID-19", - сказала Элиашова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.