В словацких больницах не осталось пациентов с коронавирусом

"За период с начала марта в Словакии было зафиксировано 1533 случая заболевания коронавирусом, из них 1404 человека уже выздоровели, 28 скончались. В настоящее время положительный результат тестирования имеет 101 человек, у этих людей болезнь протекает в легкой форме, поэтому они лечатся дома. В больницах республики не осталось ни одного пациента с COVID-19", - сказала Элиашова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.