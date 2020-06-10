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СМИ: в нескольких городах США запретили удушающие приемы задержания
2020-06-10T23:52
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
лос-анджелес
сан-диего
сша
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, лос-анджелес, сан-диего, сша, в мире

СМИ: в нескольких городах США запретили удушающие приемы задержания

23:52 10.06.2020
168
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Власти по меньшей мере 12 городов и муниципалитетов США вводят запрет на использование полицией удушающих приемов задержания, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои подсчеты.
По его данным, такая мера вводится в Финиксе, Лос-Анджелесе, Сакраменто, Сан-Диего, Майами, Чикаго, Вашингтоне, Миннеаполисе, Нью-Йорке, Денвере, Хьюстоне, а также округе Броуард (штат Флорида).
Ранее сообщалось, что суд округа Хеннепин запретил полиции Миннеаполиса использовать при задержании удушающие приемы. Кроме того, губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом поручил прекратить по всему штату обучение полицейских удушающим захватам шеи. Французских полицейских также больше не будут обучать этой технике.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЛос-АнджелесСан-ДиегоСШАВ мире
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