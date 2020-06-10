СМИ: в нескольких городах США запретили удушающие приемы задержания

Ранее сообщалось, что суд округа Хеннепин запретил полиции Миннеаполиса использовать при задержании удушающие приемы. Кроме того, губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом поручил прекратить по всему штату обучение полицейских удушающим захватам шеи. Французских полицейских также больше не будут обучать этой технике.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.