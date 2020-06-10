https://ria.ru/20200610/1572778818.html
В Приднестровье еще 69 человек вылечились от COVID-19
2020-06-10T23:39
2020-06-10T23:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
тирасполь
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, тирасполь, в мире
ТИРАСПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Почти 70 пациентов излечились от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки в Приднестровье, выявлены три новых случаев заболевания, сообщил в среду оперативный штаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"Из инфекционных госпиталей, расположенных в разных городах республики, выписано ещё 69 человек, победивших коронавирус. В их числе 33 женщины, опекаемые Бендерского психоневрологического дома-интерната, в возрасте от 24 до 75 лет", - говорится в сообщении.
Сообщается также о том, что в лаборатории Тирасполя
и Кишинёва было отправлено на исследование 368 биоматериалов. По трём анализам ответ положительный. В работе остаются 127 проб. Остальные – отрицательные.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 1042 приднестровцев, 39 человек скончались, 785 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.