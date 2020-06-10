В Приднестровье еще 69 человек вылечились от COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Почти 70 пациентов излечились от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки в Приднестровье, выявлены три новых случаев заболевания, сообщил в среду оперативный штаб непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

"Из инфекционных госпиталей, расположенных в разных городах республики, выписано ещё 69 человек, победивших коронавирус. В их числе 33 женщины, опекаемые Бендерского психоневрологического дома-интерната, в возрасте от 24 до 75 лет", - говорится в сообщении.