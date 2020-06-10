В Лондоне разыскивают бегуна, который пнул птенца лебедя в парке

ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Королевских парков Великобритании разыскивает мужчину примерно 60 лет, который во время пробежки в Ричмонд-парке пнул птенца лебедя, стражи порядка распространили приметы мужчины и просят сообщить о его местонахождении.
Инцидент произошел вечером в минувший понедельник. Птенца доставили на лечение в центр помощи водоплавающим птицам, однако из-за полученных травм в среду он скончался.
"К сожалению птенец умер сегодня днем, его травмы были слишком серьезными", - говорится в сообщении полиции.
Очевидцы заметили, что подозреваемый пнул еще одного птенца лебедя, но тот успел отскочить в пруд. Злоумышленник ростом около 170 сантиметров в возрасте около 60 лет был одет в черные шорты и майку. За жестокое обращение с животными ему грозит административная ответственность.
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