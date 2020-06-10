В Лондоне разыскивают бегуна, который пнул птенца лебедя в парке

Инцидент произошел вечером в минувший понедельник. Птенца доставили на лечение в центр помощи водоплавающим птицам, однако из-за полученных травм в среду он скончался.

"К сожалению птенец умер сегодня днем, его травмы были слишком серьезными", - говорится в сообщении полиции.

Очевидцы заметили, что подозреваемый пнул еще одного птенца лебедя, но тот успел отскочить в пруд. Злоумышленник ростом около 170 сантиметров в возрасте около 60 лет был одет в черные шорты и майку. За жестокое обращение с животными ему грозит административная ответственность.