Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская космическая астрофизическая обсерватория " Российская космическая астрофизическая обсерватория " Спектр-РГ " впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН

Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. В октябре она достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли.

"Свершилось - телескоп ART-XC обсерватории "Спектр-РГ" завершил свой первый обзор всего неба! Как и предполагалось, это заняло почти ровно полгода, в течение которых телескоп непрерывно сканировал небесную сферу в жестких рентгеновских лучах", - говорится в сообщении пресс-службы института.

Отмечается, что ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне - ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT. В жестком рентгеновском диапазоне карты тоже существовали, но с гораздо худшей чёткостью - их сделали обсерватория RXTE НАСА и японский прибор MAXI на борту МКС

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка ( Германия ), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама ).