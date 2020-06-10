https://ria.ru/20200610/1572778574.html
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
2020-06-10T23:15
2020-06-10T23:15
риа наука
россия
спектр-рг
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
алабама
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россия, спектр-рг, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, алабама
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ
" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН
.
Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. В октябре она достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли.
"Свершилось - телескоп ART-XC обсерватории "Спектр-РГ" завершил свой первый обзор всего неба! Как и предполагалось, это заняло почти ровно полгода, в течение которых телескоп непрерывно сканировал небесную сферу в жестких рентгеновских лучах", - говорится в сообщении пресс-службы института.
Отмечается, что ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне - ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT. В жестком рентгеновском диапазоне карты тоже существовали, но с гораздо худшей чёткостью - их сделали обсерватория RXTE НАСА и японский прибор MAXI на борту МКС
.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия
), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове
и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама
).
Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.