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Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
2020-06-10T23:15
риа наука
россия
спектр-рг
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
алабама
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россия, спектр-рг, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, алабама

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

23:15 10.06.2020
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© Depositphotos / clearviewstockЗвездное небо
Звездное небо
© Depositphotos / clearviewstock
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. В октябре она достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли.
"Свершилось - телескоп ART-XC обсерватории "Спектр-РГ" завершил свой первый обзор всего неба! Как и предполагалось, это заняло почти ровно полгода, в течение которых телескоп непрерывно сканировал небесную сферу в жестких рентгеновских лучах", - говорится в сообщении пресс-службы института.
Отмечается, что ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне - ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT. В жестком рентгеновском диапазоне карты тоже существовали, но с гораздо худшей чёткостью - их сделали обсерватория RXTE НАСА и японский прибор MAXI на борту МКС.
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Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.
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РИА НаукаРоссияСпектр-РГМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАлабама
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