Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572778497.html
В Москве загорелось кафе "Тонгал"
2020-06-11T00:00
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_7af942274558a4c0cbf3791c988dbb4b.jpg
https://ria.ru/20200610/1572719463.html
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572778497.html?chat_room_id=1572778497
Новости
ru-RU
1288
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_7af942274558a4c0cbf3791c988dbb4b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_341:0:3072:2048_1200x0_80_0_0_af99e4aeb74342c899c080bc52850974.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_1024:0:3072:2048_1200x0_80_0_0_d1ec38e71377814ca0efc8b7eb82a7a7.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве загорелось кафе "Тонгал"

23:10 10.06.2020 (обновлено: 00:00 11.06.2020)
1288
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожар начался в подвале кафе "Тонгал" на юге Москвы, проводится эвакуация посетителей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
"ЮАО, улица Красного Маяка... Возгорание в подвале кафе "Тонгал". Проводится эвакуация посетителей... Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.
Сообщение о возгорании поступило в 22.43, пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. Информации о пострадавших нет.
"В 22.43 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Красного Маяка, дом 15А, строение 1. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу... Информация о пострадавших не поступала", - сообщило ГУ МЧС России по Москве.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Вчера, 02:35
В Коми потушили крупный пожар
101062
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Зал судебных заседаний
Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Сотрудники противопожарной службы МЧС
Открытое горение в московском кафе "Тонгал" ликвидировали
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения
Лондонская полиция
В Лондоне разыскивают бегуна, который пнул птенца лебедя в парке
Банкоматы Сбербанка
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Города мира. Женева
ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Звездное небо
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Патруль российской военной полиции в Сирии
Попытка американцев заблокировать российский патруль в Сирии провалилась
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
Путин "придумал" новое министерство
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Петербурге автомобиль сбил на остановке трех человек
Полицейский в Рио-де-Жанейро
Мужчина напал на офис крупнейшего бразильского телеканала
Багдад
Источник: возле посольства США в Багдаде упала ракета
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп отказался переименовывать названные в честь конфедератов базы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45КНДР посоветовала США не лезть в межкорейские отношения
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
Лента новостейМолния