В Москве загорелось кафе "Тонгал"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожар начался в подвале кафе "Тонгал" на юге Москвы, проводится эвакуация посетителей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
"ЮАО, улица Красного Маяка... Возгорание в подвале кафе "Тонгал". Проводится эвакуация посетителей... Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.
Сообщение о возгорании поступило в 22.43, пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. Информации о пострадавших нет.
"В 22.43 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Красного Маяка, дом 15А, строение 1. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу... Информация о пострадавших не поступала", - сообщило ГУ МЧС России по Москве.
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