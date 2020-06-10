Украинские силовики обстреляли ЛНР после двенадцати дней тишины

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики в среду открыли огонь из миномета по территории самопровозглашенной Луганской народной республики после двенадцати дней тишины, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские силовики не открывали огонь по территории республики с 29 мая.
Как заявили в ведомстве, в 19.30 (совп. с мск.) 24 бригада ВСУ подвергла "обстрелу из запрещенного минскими соглашениями 120-миллиметрового миномета район населённого пункта Логвиново (под контролем ЛНР, - ред.)".
Осадчий уточнил, что украинские силовики выпустили 12 мин по территории республики.
"Украинская сторона предприняла очередную попытку вооруженной провокации в отношении подразделений Народной милиции ЛНР, стремясь вызвать открытие ответного огня, для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - пояснил представитель оборонного ведомства республики.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения