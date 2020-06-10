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Украинские силовики обстреляли ЛНР после двенадцати дней тишины
2020-06-10T22:59
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
сцкк
вооруженный конфликт на востоке украины
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, вооруженный конфликт на востоке украины, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

Украинские силовики обстреляли ЛНР после двенадцати дней тишины

22:59 10.06.2020
424
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТанк украинской армии в Донбассе
Танк украинской армии в Донбассе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики в среду открыли огонь из миномета по территории самопровозглашенной Луганской народной республики после двенадцати дней тишины, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские силовики не открывали огонь по территории республики с 29 мая.
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Как заявили в ведомстве, в 19.30 (совп. с мск.) 24 бригада ВСУ подвергла "обстрелу из запрещенного минскими соглашениями 120-миллиметрового миномета район населённого пункта Логвиново (под контролем ЛНР, - ред.)".
Осадчий уточнил, что украинские силовики выпустили 12 мин по территории республики.
"Украинская сторона предприняла очередную попытку вооруженной провокации в отношении подразделений Народной милиции ЛНР, стремясь вызвать открытие ответного огня, для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - пояснил представитель оборонного ведомства республики.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСЦККВооруженный конфликт на востоке УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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