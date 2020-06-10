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Водителя пензенского вице-премьера лишили прав за "пьяное" вождение
2020-06-10T22:57
пензенская область
происшествия
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пензенская область, происшествия

Водителя пензенского вице-премьера лишили прав за "пьяное" вождение

22:57 10.06.2020
306
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД во время патрулирования
Инспектор ГИБДД во время патрулирования
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Мировой судья лишил водительских прав на 1 год и 7 месяцев знакомую зампреда правительства Пензенской области Валерия Беспалова, которая пьяной села за руль его автомобиля, также назначен штраф в 30 тысяч рублей, говорится в постановлении, опубликованном на сайте судебного участка.
В феврале в интернете появилось видео, на котором инспектор ГИБДД составляет в отношении женщины-водителя протокол об отстранении от управления автомобилем из-за признаков алкогольного опьянения, после чего предлагает ей пройти освидетельствование на алкотестере. В это время похожий на Беспалова человек на повышенных тонах потребовал от сотрудника ГИБДД представиться, попытался встать между ним и водителем. Инспектор ДПС попросил мужчину отступить и предупредил, что может задержать его. Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина заявляла РИА Новости, что об инциденте доложено главе региона, назначено служебное расследование.
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Вчера, 21:55
В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде
Мировой судья судебного участка №5 Ленинского района Пензы 25 мая признал Беспалова виновным по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ "Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения", лишил чиновника водительских прав на полтора года и назначил штраф в 30 тысяч рублей.
Как установил другой мировой судья, женщина-водитель вечером 8 февраля в поселке Золотаревка Пензенского района управляла автомобилем Mitsubishi Lancer в состоянии алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 0,3 миллиграмма алкоголя на 1 литр выдыхаемого воздуха.
"(Суд) постановил Бикмаеву Екатерину Геннадьевну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев", - говорится в постановлении. Уточняется, что постановление в отношении Бикмаевой вступило в силу и обращено к исполнению 3 июня.
Движение автомобилей на Тверской улице
6 июня, 23:56
В России хотят изменить правила медосвидетельствования водителей
Как говорится в постановлении мирового судьи по делу Беспалова, в судебном заседании он пояснил, что водитель является его знакомой, с которой он на его машине ездил к друзьям в баню, предварительно договорившись, что на обратном пути за руль сядет она, так как планировал выпить алкоголь в ходе застолья. Но на обратном пути их остановил патруль ДПС, выяснилось, что у женщины нет с собой водительских прав. При этом чиновник утверждал в суде, что не видел, как его знакомая пила, а запаха алкоголя от нее не ощущал.
"С правонарушением Беспалов был не согласен, о чем собственноручно сделал запись в протоколе… Довод Беспалова о том, что он не знал о том, что… (знакомая) употребляла спиртные напитки, является несостоятельным… Согласно акту освидетельствования на состояние опьянения..., (у водителя) имелись признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта, показания прибора "Алкотектор" составили 0,3 миллиграмма на литр, которые не могли быть не замечены Беспаловым", - указано в документе.
Владимир Стрючков
25 мая, 15:37
Экс-главу Минздрава Пензенской области осудили за изнасилование
1181112
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