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Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения
2020-06-10T22:56
коронавирус covid-19
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
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коронавирус covid-19, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения

22:53 10.06.2020 (обновлено: 22:56 10.06.2020)
22767
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Из столичного бара, где, по предварительной информации, до смертельной аварии проводил время Михаил Ефремов, пропали записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Из-за ситуации с распространением коронавируса паб должен был быть закрыт, однако в Сети писали, что Ефремов якобы посещал его и во время карантина. В среду в заведении проводились следственные действия. Как рассказал РИА Новости источник в оперативных службах, сотрудники правоохранительных органов проверяли видеозаписи, снятые в вечер трагедии.
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Как сообщает РЕН ТВ, силовики хотели изъять видеоматериалы, однако за сегодняшний день они были удалены. По данным телеканала, руководство бара не сделало копии, а "сервер посмотреть сотрудники полиции не могут".
Камеры на улицах зафиксировали, что в день ДТП Ефремов дважды оставлял свой автомобиль около бара. Актер якобы был в заведении 5 и 6 мая, сообщает телеканал.
Телеканалу не удалось связаться с владельцами паба, чтобы получить комментарий по поводу ситуации.
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Коронавирус COVID-19ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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