Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Из столичного бара, где, по предварительной информации, до смертельной аварии проводил время Из столичного бара, где, по предварительной информации, до смертельной аварии проводил время Михаил Ефремов , пропали записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает РЕН ТВ

Из-за ситуации с распространением коронавируса паб должен был быть закрыт, однако в Сети писали, что Ефремов якобы посещал его и во время карантина. В среду в заведении проводились следственные действия. Как рассказал РИА Новости источник в оперативных службах, сотрудники правоохранительных органов проверяли видеозаписи, снятые в вечер трагедии.

Как сообщает РЕН ТВ, силовики хотели изъять видеоматериалы, однако за сегодняшний день они были удалены. По данным телеканала, руководство бара не сделало копии, а "сервер посмотреть сотрудники полиции не могут".

Камеры на улицах зафиксировали, что в день ДТП Ефремов дважды оставлял свой автомобиль около бара. Актер якобы был в заведении 5 и 6 мая, сообщает телеканал.

Телеканалу не удалось связаться с владельцами паба, чтобы получить комментарий по поводу ситуации.

В понедельник вечером на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, ехавшего за рулем Jeep Grand Cherokee. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водитель которой скончался утром на следующий день. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян.