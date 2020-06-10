https://ria.ru/20200610/1572778231.html
Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения
2020-06-10T22:53
2020-06-10T22:56
коронавирус covid-19
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Сергей Писсов
Понимающие люди поставили крест в 1991 году, ничего с тех пор в России не изменилось
25
Сергей Писсов
Какого преступления? Может ефремов в этом пабе потолки красил подрабатывал. Паб не работает, но ремонт делать можно
24
8
москва
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коронавирус covid-19, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Из столичного бара, где, по предварительной информации, до смертельной аварии проводил время Михаил Ефремов
, пропали записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает РЕН ТВ
.
Из-за ситуации с распространением коронавируса
паб должен был быть закрыт, однако в Сети писали, что Ефремов якобы посещал его и во время карантина. В среду в заведении проводились следственные действия. Как рассказал РИА Новости источник в оперативных службах, сотрудники правоохранительных органов проверяли видеозаписи, снятые в вечер трагедии.
Как сообщает РЕН ТВ, силовики хотели изъять видеоматериалы, однако за сегодняшний день они были удалены. По данным телеканала, руководство бара не сделало копии, а "сервер посмотреть сотрудники полиции не могут".
Камеры на улицах зафиксировали, что в день ДТП Ефремов дважды оставлял свой автомобиль около бара. Актер якобы был в заведении 5 и 6 мая, сообщает телеканал.
Телеканалу не удалось связаться с владельцами паба, чтобы получить комментарий по поводу ситуации.
В понедельник вечером на Садовом кольце в Москве
произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, ехавшего за рулем Jeep Grand Cherokee. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водитель которой скончался утром на следующий день. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян.
Против артиста возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Актера поместили под домашний арест до 9 августа.