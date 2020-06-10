В мусульманской общине предложили меры борьбы с экстремизмом

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Необходимо социально поддерживать выпускников исламских ВУЗов, организовать курсы по противодействию экстремизму и терроризму для представителей "мигрантского сообщества" и национальных организаций в регионах, а также обучать мигрантов в их странах русскому языку, заявил в среду глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов в ходе онлайн-конференции в Общественной палате РФ.
Видеоконференция о роли региональных общественных палат, религиозных и общественных организаций в реализации положений "Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" прошла в среду "на платформе Общественной палаты Российской Федерации", отмечают в ДСМР.
"В Стратегии отмечена необходимость повышения престижности обучения в религиозных учебных заведениях. Необходима поддержка выпускников исламских ВУЗов, в том числе социальными пакетами", - сказал Крганов, текст выступления которого предоставили РИА Новости в ДСМР.
По его словам, надо "усилить работу в системе отечественного исламского образования", предложить проведение в учебных заведениях курсов по противодействию экстремизму и терроризму. Он также отметил, что Минобразования направило учебным заведениям шаблон антиэкстремисткого курса.
"Считаем важным активизировать взаимодействие по профилактике экстремизма с национальными автономиями и диаспорами, в том числе с представителями национальных организаций регионов и мигрантского сообщества. Для руководителей и сотрудников таких НКО необходимо регулярно проводить обучающие семинары", - подчеркнул глава ДСМР.
Говоря о миграционной политике, он также предложил организовать "в странах исхода" обучение русскому языку, законодательству и "культуре нашей страны".