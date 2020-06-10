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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200610/1572778113.html
В мусульманской общине предложили меры борьбы с экстремизмом
2020-06-10T22:52
религия и мировоззрение
религия
россия
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
общество
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религия, россия, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, общество

В мусульманской общине предложили меры борьбы с экстремизмом

22:51 10.06.2020 (обновлено: 22:52 10.06.2020)
140
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Необходимо социально поддерживать выпускников исламских ВУЗов, организовать курсы по ‎противодействию экстремизму и терроризму для представителей ‎"мигрантского сообщества" и национальных организаций в регионах, а также обучать мигрантов в их странах русскому языку, заявил в среду глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов в ходе онлайн-конференции в Общественной палате РФ.
Видеоконференция о роли региональных общественных палат, ‎религиозных и общественных организаций в реализации положений ‎ "Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 ‎года" прошла в среду "на платформе Общественной палаты Российской Федерации", отмечают в ДСМР.
"В Стратегии отмечена необходимость повышения престижности обучения в религиозных учебных заведениях. Необходима поддержка выпускников исламских ВУЗов, в том числе социальными пакетами", - сказал Крганов, текст выступления которого предоставили РИА Новости в ДСМР.
По его словам, надо "усилить работу в системе отечественного исламского ‎образования", предложить проведение в учебных заведениях курсов по ‎противодействию экстремизму и терроризму. Он также отметил, что Минобразования направило учебным заведениям шаблон антиэкстремисткого курса.
"Считаем важным активизировать ‎взаимодействие по профилактике экстремизма с национальными ‎автономиями и диаспорами, в том числе с представителями ‎национальных организаций регионов и мигрантского сообщества. Для руководителей и сотрудников таких НКО необходимо регулярно проводить обучающие семинары", - подчеркнул глава ДСМР.
Говоря о миграционной политике, он также предложил организовать "в странах исхода" обучение русскому языку, законодательству и "культуре нашей страны".
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
29 мая, 19:15
Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму до 2025 года
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