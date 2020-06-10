Патриарх Сербский провел богослужение на подворье Московского патриархата

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней в день Святой Троицы провел праздничное богослужение на подворье Московского патриархата в Белграде, говорится в сообщении пресс-службы отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС).

"8 июня 2020 года, в день Святого Духа, подворье Московского патриархата в Белграде (Сербия) отмечало престольный праздник своего храма. Праздничную литургию в этот день совершил на подворье святейший патриарх Сербский Ириней. Его святейшеству сослужили настоятель подворья протоиерей Виталий Тарасьев и клирики Белграда", - сказано в сообщении.

После литургии патриарх Ириней упомянул о помощи, которую Россия в разные эпохи оказывала Сербской Церкви, отмечают в ОВЦС. "Говоря об испытаниях, которые проходит Сербский патриархат в наше время, он (патриарх Ириней – ред.), в частности, указал на сложную ситуацию в Черногории, а также подчеркнул необходимость сделать все для сохранения святынь на древней Косовской земле", - уточняют в пресс-службе.

В свою очередь настоятель подворья Московского патриархата протоиерей Виталий Тарасьев "подчеркнул важность общей заботы о единстве православия и особо остановился на проблеме сохранения православных святынь Косово и Метохии".