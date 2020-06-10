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Религия и мировоззрение
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Патриарх Сербский провел богослужение на подворье Московского патриархата
2020-06-10T22:50
религия и мировоззрение
религия
патриарх сербский ириней
александр вучич
новости - религия и мировоззрение
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Патриарх Сербский провел богослужение на подворье Московского патриархата

22:50 10.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Сербский Ириней
Патриарх Сербский Ириней
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней в день Святой Троицы провел праздничное богослужение на подворье Московского патриархата в Белграде, говорится в сообщении пресс-службы отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС).
"8 июня 2020 года, в день Святого Духа, подворье Московского патриархата в Белграде (Сербия) отмечало престольный праздник своего храма. Праздничную литургию в этот день совершил на подворье святейший патриарх Сербский Ириней. Его святейшеству сослужили настоятель подворья протоиерей Виталий Тарасьев и клирики Белграда", - сказано в сообщении.
После литургии патриарх Ириней упомянул о помощи, которую Россия в разные эпохи оказывала Сербской Церкви, отмечают в ОВЦС. "Говоря об испытаниях, которые проходит Сербский патриархат в наше время, он (патриарх Ириней – ред.), в частности, указал на сложную ситуацию в Черногории, а также подчеркнул необходимость сделать все для сохранения святынь на древней Косовской земле", - уточняют в пресс-службе.
В свою очередь настоятель подворья Московского патриархата протоиерей Виталий Тарасьев "подчеркнул важность общей заботы о единстве православия и особо остановился на проблеме сохранения православных святынь Косово и Метохии".
Президент Черногории 18 мая пообещал добиваться автокефалии (независимости) так называемой Православной церкви в Черногории, не признаваемой в православном мире, и, если потребуется, создать национальную черногорскую церковь в противовес Сербской православной церкви. По мнению патриарха Сербского Иринея, речь идет о принудительной ассимиляции или вытеснении сербов из страны. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что попытки создания новой православной церкви действуют против национальной идентичности сербов, что приведет к их исчезновению в Черногории, где сейчас они составляют около 30% населения.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
6 июня, 09:04
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Религия и мировоззрениеРелигияПатриарх Сербский ИринейАлександр ВучичНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаЧерногорияКосовоБелград (город)В мире
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