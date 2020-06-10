https://ria.ru/20200610/1572778040.html
Трамп отказался переименовывать названные в честь конфедератов базы
2020-06-10T22:50
2020-06-10T22:50
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сша
в мире
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Товарищ Маузер
Даже отец-основатель, первый президент США - Джордж Вашингтон был рабовладельцем. Надо полагать теперь и город Вашингтон переименования не избежит?
12
Григорий
"....и выиграли две мировые войны" понесло )))
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что переименовывать военные базы, названные в честь военачальников армии конфедератов времен гражданской войны, не будут.
"Было предложено переименовать до 10 наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и т.д. Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории победы и свободы. Соединенные Штаты Америки обучали и размещали наших героев на этих священных землях и выиграли две мировые войны. Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов. Наша история как величайшей нации в мире не будет искажена. Уважайте наших военных!" - написал Трамп в Twitter
.
Ранее о готовности рассмотреть переименование военных баз заявили в сухопутных войсках США, к которым относятся упомянутые базы.
Еще в феврале в ведомстве говорили, что планов по переименованию нет, поскольку в армии существует традиция наименования баз по именам выдающихся военных лидеров безотносительно того, на чьей стороне они воевали в годы Гражданской войны 1861-1865 годов.
Однако затем в ряде СМИ, в частности в авторитетной New York Times, появились публикации, в которых военных критиковали за "почитание приверженцев верховенства белой расы". Речь, в частности, шла о таких крупных и известных базах, как Форт-Брэгг в Северной Каролине (названа в честь генерала южан Брэкстона Брэгга) и Форт-Беннинг в Джорджии (в честь генерала Генри Беннинга).
Дискуссия о борьбе с символами конфедератов, выступавших за сохранение рабства в США, обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая от рук белого полицейского. После этого по стране прокатилась волна беспорядков и погромов, прошли многотысячные акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции.