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Трамп отказался переименовывать названные в честь конфедератов базы
2020-06-10T22:50
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сша
в мире
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12
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60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире

Трамп отказался переименовывать названные в честь конфедератов базы

22:50 10.06.2020
823
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывать военные базы, названные в честь военачальников армии конфедератов времен гражданской войны, не будут.
"Было предложено переименовать до 10 наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и т.д. Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории победы и свободы. Соединенные Штаты Америки обучали и размещали наших героев на этих священных землях и выиграли две мировые войны. Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов. Наша история как величайшей нации в мире не будет искажена. Уважайте наших военных!" - написал Трамп в Twitter.
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Ранее о готовности рассмотреть переименование военных баз заявили в сухопутных войсках США, к которым относятся упомянутые базы.
Еще в феврале в ведомстве говорили, что планов по переименованию нет, поскольку в армии существует традиция наименования баз по именам выдающихся военных лидеров безотносительно того, на чьей стороне они воевали в годы Гражданской войны 1861-1865 годов.
Однако затем в ряде СМИ, в частности в авторитетной New York Times, появились публикации, в которых военных критиковали за "почитание приверженцев верховенства белой расы". Речь, в частности, шла о таких крупных и известных базах, как Форт-Брэгг в Северной Каролине (названа в честь генерала южан Брэкстона Брэгга) и Форт-Беннинг в Джорджии (в честь генерала Генри Беннинга).
Дискуссия о борьбе с символами конфедератов, выступавших за сохранение рабства в США, обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая от рук белого полицейского. После этого по стране прокатилась волна беспорядков и погромов, прошли многотысячные акции протеста против расизма и насилия со стороны полиции.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСШАВ мире
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Даже отец-основатель, первый президент США - Джордж Вашингтон был рабовладельцем. Надо полагать теперь и город Вашингтон переименования не избежит?
11 июня, 00:24
ТМТоварищ Маузер
480000
"....и выиграли две мировые войны" понесло )))
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