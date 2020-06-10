Трамп отказался переименовывать названные в честь конфедератов базы

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывать военные базы, названные в честь военачальников армии конфедератов времен гражданской войны, не будут.

"Было предложено переименовать до 10 наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и т.д. Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории победы и свободы. Соединенные Штаты Америки обучали и размещали наших героев на этих священных землях и выиграли две мировые войны. Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов. Наша история как величайшей нации в мире не будет искажена. Уважайте наших военных!" - написал Трамп в Twitter

Ранее о готовности рассмотреть переименование военных баз заявили в сухопутных войсках США, к которым относятся упомянутые базы.

Еще в феврале в ведомстве говорили, что планов по переименованию нет, поскольку в армии существует традиция наименования баз по именам выдающихся военных лидеров безотносительно того, на чьей стороне они воевали в годы Гражданской войны 1861-1865 годов.

Однако затем в ряде СМИ, в частности в авторитетной New York Times, появились публикации, в которых военных критиковали за "почитание приверженцев верховенства белой расы". Речь, в частности, шла о таких крупных и известных базах, как Форт-Брэгг в Северной Каролине (названа в честь генерала южан Брэкстона Брэгга) и Форт-Беннинг в Джорджии (в честь генерала Генри Беннинга).