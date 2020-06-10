https://ria.ru/20200610/1572777544.html
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
2020-06-10T22:26
2020-06-10T22:34
россия
сбербанк россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060408_0:162:2480:1557_1200x0_80_0_0_b4d8d6e89531e555072e7f31ad0f9985.jpg
https://ria.ru/20200518/1571596916.html
Эд Морозов
У меня пенсию по инвалидности и соц.доплату списали на 100% (хотя я даже не знаю за что) им оставить тебя без средств раз плюнуть, я думаю что гарант Конституции таковым не является.
32
uryvaeva
В переводе на простой язык. Представитель Сбербанка отметил, что существует система отъема денег у населения, нацеленная на обогащения властьимущих. И никакая пандемия не должна этому помешать. Она обеспечивает грабеж по закону! Ну а то что деньги на детей обещали не отнимать, так на это властям плюнуть и растереть.
19
23
россия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572777544.html?chat_room_id=1572777544
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060408_0:162:2480:1557_1200x0_80_0_0_b4d8d6e89531e555072e7f31ad0f9985.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060408_0:80:2258:1774_1200x0_80_0_0_bce8d62574f41521b2afff8c62db26c0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060408_0:230:1469:1699_1200x0_80_0_0_23551608a6b7630be559423b7834eaec.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, сбербанк россии, общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сбербанк проверяет жалобы на списание единовременных выплат на детей в счет погашения долгов. Об сообщили РИА Новости в пресс-службе финансовой организации.
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.
"По каждому из них проводится проверка, и клиентам предоставляется ответ", — рассказали в банке.
Представитель Сбербанка отметил, что существует система идентификации соцвыплат, нацеленных на поддержку населения в условиях пандемии. Она обеспечивает правильное исполнение взысканий по судебному производству.
Российские семьи с 1 июня получают доплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, а также единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей от трех до шестнадцати лет. При этом, по закону, единовременные пособия в десять тысяч рублей на каждого ребенка не могут взыскиваться в счет долга.