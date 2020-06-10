Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сбербанк проверяет жалобы на списание единовременных выплат на детей в счет погашения долгов. Об сообщили РИА Новости в пресс-службе финансовой организации.

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.

В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.

"По каждому из них проводится проверка, и клиентам предоставляется ответ", — рассказали в банке.

Представитель Сбербанка отметил, что существует система идентификации соцвыплат, нацеленных на поддержку населения в условиях пандемии. Она обеспечивает правильное исполнение взысканий по судебному производству.