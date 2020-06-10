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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
2020-06-10T22:34
россия
сбербанк россии
общество
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https://ria.ru/20200518/1571596916.html
У меня пенсию по инвалидности и соц.доплату списали на 100% (хотя я даже не знаю за что) им оставить тебя без средств раз плюнуть, я думаю что гарант Конституции таковым не является.
32
В переводе на простой язык. Представитель Сбербанка отметил, что существует система отъема денег у населения, нацеленная на обогащения властьимущих. И никакая пандемия не должна этому помешать. Она обеспечивает грабеж по закону! Ну а то что деньги на детей обещали не отнимать, так на это властям плюнуть и растереть.
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РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сбербанк россии, общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

22:26 10.06.2020 (обновлено: 22:34 10.06.2020)
23729
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкоматы Сбербанка
Банкоматы Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Сбербанк проверяет жалобы на списание единовременных выплат на детей в счет погашения долгов. Об сообщили РИА Новости в пресс-службе финансовой организации.
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
Отделение Сбербанка России
18 мая, 10:14
Банки предупредили об угрозе списания алиментов за долги
В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.
"По каждому из них проводится проверка, и клиентам предоставляется ответ", — рассказали в банке.
Представитель Сбербанка отметил, что существует система идентификации соцвыплат, нацеленных на поддержку населения в условиях пандемии. Она обеспечивает правильное исполнение взысканий по судебному производству.
Российские семьи с 1 июня получают доплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, а также единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей от трех до шестнадцати лет. При этом, по закону, единовременные пособия в десять тысяч рублей на каждого ребенка не могут взыскиваться в счет долга.
Господдержка семей с детьми: антикризисные меры
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Обсудить 23
РоссияСбербанк РоссииОбщество
Популярные комментарии
У меня пенсию по инвалидности и соц.доплату списали на 100% (хотя я даже не знаю за что) им оставить тебя без средств раз плюнуть, я думаю что гарант Конституции таковым не является.
10 июня, 23:26
Эд Морозов
2301107
В переводе на простой язык. Представитель Сбербанка отметил, что существует система отъема денег у населения, нацеленная на обогащения властьимущих. И никакая пандемия не должна этому помешать. Она обеспечивает грабеж по закону! Ну а то что деньги на детей обещали не отнимать, так на это властям плюнуть и растереть.
10 июня, 23:38
uuryvaeva
1100206
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