Трамп не собирается "наказывать" Меркель выводом войск, заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается "наказывать" канцлера Германии Ангелу Меркель выводом американских войск из страны, заявила журналистам пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.
На брифинге Макинани спросили, не хочет ли Трамп таким образом "наказать" Меркель за то, что та отказалась приезжать на саммит G7 в июне.
"Он (Трамп) никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров, он действует исходя из интересов США", - ответила Макинани. Она подчеркнула, что не может подтвердить сам факт принятия решения о выводе войск.
Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп планирует вывести 9,5 тысячи из почти 35 тысяч американских военнослужащих из Германии. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайбер заявил, что Берлин не получал официальной информации от Вашингтона и потому пока не комментирует данные СМИ.