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Трамп не собирается "наказывать" Меркель выводом войск, заявил Белый дом
2020-06-10T22:20
g7
дональд трамп
ангела меркель
германия
сша
в мире
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Сущее наказание этот вывод оккупационных войск!
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g7, дональд трамп, ангела меркель, германия, сша, в мире

Трамп не собирается "наказывать" Меркель выводом войск, заявил Белый дом

22:20 10.06.2020
788
© AP Photo / Susan WalshКанцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается "наказывать" канцлера Германии Ангелу Меркель выводом американских войск из страны, заявила журналистам пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.
На брифинге Макинани спросили, не хочет ли Трамп таким образом "наказать" Меркель за то, что та отказалась приезжать на саммит G7 в июне.
"Он (Трамп) никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров, он действует исходя из интересов США", - ответила Макинани. Она подчеркнула, что не может подтвердить сам факт принятия решения о выводе войск.
Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп планирует вывести 9,5 тысячи из почти 35 тысяч американских военнослужащих из Германии. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайбер заявил, что Берлин не получал официальной информации от Вашингтона и потому пока не комментирует данные СМИ.
Перемена мест слагаемых. США решили променять Германию на Польшу
8 июня, 17:26Акценты
Перемена мест слагаемых. США решили променять Германию на ПольшуЭто же обидно, когда соседка уводит твоего постояльца. По крайней мере, кажется, что именно с расчетом на женскую логику в США и принимали решение о передислокации контингента из Германии в Польшу.
2311130
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G7Дональд ТрампАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Сущее наказание этот вывод оккупационных войск!
11 июня, 00:01
Von Stirliz
391000
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