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Пензенская область
Пензенская область
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В Пензенской области ограничили работу рюмочных в жилых домах
2020-06-10T22:15
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
общество
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иван белозерцев, пензенская область, общество

В Пензенской области ограничили работу рюмочных в жилых домах

22:15 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель разливает водку в пивном баре на Никольской улице в Москве
Посетитель разливает водку в пивном баре на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕНЗА, 10 июн - РИА Новости. В Пензенской области вводится запрет розничной продажи алкогольной продукции в предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, если их площадь менее 30 квадратных метров, заявил губернатор Иван Белозерцев.
"В регионе ввели запрет на розничную продажу алкоголя в предприятиях общественного питания в многоквартирных домах c залом менее 30 квадратных метров. Закон инициирован в связи c обращениями граждан, обеспокоенных нарушением общественного порядка возле заведений во дворах, у детских площадок", - написал Белозерцев в своем Twitter.
Как уточняется на сайте заксобрания области, депутаты регионального парламента на заседании в среду поддержали законопроект против деятельности так называемых "разливаек", на которые поступают многочисленные жалобы жителей домов. Отмечается, что теперь запрещается розничная продажа алкоголя в предприятиях общепита, расположенных как в многоквартирных домах, так и на прилегающих к ним территориях, если площадь зала обслуживания посетителей менее 30 "квадратов".
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Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьОбщество
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