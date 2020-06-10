В Пензенской области ограничили работу рюмочных в жилых домах

Как уточняется на сайте заксобрания области, депутаты регионального парламента на заседании в среду поддержали законопроект против деятельности так называемых "разливаек", на которые поступают многочисленные жалобы жителей домов. Отмечается, что теперь запрещается розничная продажа алкоголя в предприятиях общепита, расположенных как в многоквартирных домах, так и на прилегающих к ним территориях, если площадь зала обслуживания посетителей менее 30 "квадратов".