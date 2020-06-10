В Пензенской области ограничили работу рюмочных в жилых домах

ПЕНЗА, 10 июн - РИА Новости. В Пензенской области вводится запрет розничной продажи алкогольной продукции в предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, если их площадь менее 30 квадратных метров, заявил губернатор Иван Белозерцев.
"В регионе ввели запрет на розничную продажу алкоголя в предприятиях общественного питания в многоквартирных домах c залом менее 30 квадратных метров. Закон инициирован в связи c обращениями граждан, обеспокоенных нарушением общественного порядка возле заведений во дворах, у детских площадок", - написал Белозерцев в своем Twitter.
Как уточняется на сайте заксобрания области, депутаты регионального парламента на заседании в среду поддержали законопроект против деятельности так называемых "разливаек", на которые поступают многочисленные жалобы жителей домов. Отмечается, что теперь запрещается розничная продажа алкоголя в предприятиях общепита, расположенных как в многоквартирных домах, так и на прилегающих к ним территориях, если площадь зала обслуживания посетителей менее 30 "квадратов".