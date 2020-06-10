Принцу Бельгии грозит штраф за нарушение карантина в Испании

МАДРИД, 10 июн - РИА Новости. Испанские власти хотят оштрафовать бельгийского принца Иоахима за то, что, прибыв в Испанские власти хотят оштрафовать бельгийского принца Иоахима за то, что, прибыв в Испанию , он нарушил карантин.

Племянник бельгийского короля Филиппа и сын принцессы Астрид принц Иоахим 24 мая приехал в Мадрид и в тот же день выехал на поезде в Кордову (Андалусия), где посетил две вечеринки. На следующий день Иоахим почувствовал симптомы коронавируса и 28 мая получил положительный тест на COVID-19.

Принц нарушил предписанный для всех, кто прибывает из-за границы, двухнедельный карантин. Кроме того, по изначальной версии, на вечеринке, где присутствовал принц, были 27 человек, однако в Кордове в тот момент по закону могли собираться не более 15. Впрочем, в результате расследования было установлено, что было две вечеринки - с участием 12 и 15 человек. Расследование продолжается. Коронавирус обнаружен у одного человека, с которым контактировал принц.

Представительство правительства Испании в Кордове предписало принцу заплатить штраф в 10 400 евро, сообщает агентство Efe. У него есть две недели, чтобы заплатить штраф (если он согласится сделать это добровольно, то 50%) или обжаловать его. В противном случае, если вина принца будет доказана, то будет применена дальнейшая процедура привлечения к ответственности и штраф придется выплачивать в полном объеме. В настоящее время Иоахим находится на карантине в Испании, как и остальные участники вечеринок.

В распространенном ранее через своего адвоката заявлении Иоахим "извинился за несоблюдение всех мер изоляции в Испании, выразил искреннее сожаление и готовность принять все последствия".

Испания - одна из самых пострадавших стран от пандемии, жертвами стали более 27 тысяч человек, при помощи тестов ПЦР были выявлены более 240 тысяч случаев заражения. Однако проводимое минздравом исследование установило, что болезнь перенесли 5,2% населения страны, то есть 2,4 миллиона человек. Во время пика эпидемии в этой стране были введены самые жёсткие карантинные меры в Европе . Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, продлен до 21 июня. В настоящее время страна постепенно снимает карантинные меры, однако передвижение между разными провинциями ограничено.