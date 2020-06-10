В Афинах заявили, что ни Греция, ни Турция не хотят "горячего" конфликта

Греческие полицейские на контрольно-пропускном пункте на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ

АФИНЫ, 10 июн - РИА Новости. Восточное Средиземноморье остается "горячей точкой", но ни Восточное Средиземноморье остается "горячей точкой", но ни Греция , ни Турция не хотят "горячего инцидента", заявил заместитель советника премьер-министра Греции по национальной безопасности Танос Докос, выступая на дискуссии на 5-м Дельфийском экономическом форуме. Форум проходит в онлайн-режиме.

В последние месяцы растет напряженность в греко-турецких отношениях. Последним примером стала публикация в турецкой правительственной газете заявок Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) о проведении исследований в районах греческого континентального шельфа. Советник премьер-министра Греции по национальной безопасности, а затем и министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявили в последние дни о готовности, если потребуется, дать военный ответ Турции.

"Греция, как и Турция, в последнюю очередь хотела бы, чтобы этим летом произошел "горячий инцидент", - сказал Докос, выступая на дискуссии "Новый порядок вещей в Восточном Средиземноморье II", организованной форумом совместно с Греческим фондом европейской и внешней политики Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP).

Докос добавил, что Восточное Средиземноморье остается горячей точкой и назвал его G0, нулевой точкой.

По его словам, есть много игроков, но никто не контролирует ситуацию, ЕС является простым наблюдателем, а у США много внутренних проблем. В Ливии ситуация вышла из-под контроля, Сирия остается проблемой, и единственный положительный момент заключается в том, что, к счастью, потоки беженцев значительно сократились, сказал Докос.

По его словам, Восточное Средиземноморье все еще находится в "текучем состоянии", и ЕС должен придумать новые способы возобновления сотрудничества с Турцией.

Синан Ульген, генеральный директор стамбульского Центра экономических и внешнеполитических исследований EDAM, высказался в таком же тоне, указав, что ЕС больше не имеет никакого влияния в Турции.

Турция превратилась в "жесткую силу", отказавшись от мягкой политики предыдущих лет, и в то время как Анкара рассматривает Европу исключительно как источник денег для беженцев, отметил он.

Если Европа останется на этой позиции, то позиция Турции в регионе будет укрепляться, сказал Синан Ульген. Он также сказал, что кризис пандемии - это прекрасная возможность для Европы восстановить мосты с Турцией, потому что ей потребуются страны по соседству, где она сможет инвестировать в производство продуктов, которые до сих пор она импортировала из Китая или других дальних направлений.

Исполнительный вице-президент Атлантического совета Atlantic Council Деймон Уилсон сказал, что Соединенные Штаты будут держаться на расстоянии от региона, однако не покидая Грецию и Кипр . Он сослался на союз между Грецией, Кипром, Израилем и Соединенными Штатами, а также на соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве.

США не имеют в настоящий момент стратегии на Ближнем Востоке , и регион не является приоритетом для Вашингтона , но было бы неправильно их исключать из него, сказал Уилсон.