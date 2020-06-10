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В Афинах заявили, что ни Греция, ни Турция не хотят "горячего" конфликта
2020-06-10T22:12
ближний восток
греция
турция
сирия
сша
в мире
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ближний восток, греция, турция, сирия, сша, в мире

В Афинах заявили, что ни Греция, ни Турция не хотят "горячего" конфликта

22:12 10.06.2020
560
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГреческие полицейские на контрольно-пропускном пункте на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
Греческие полицейские на контрольно-пропускном пункте на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 10 июн - РИА Новости. Восточное Средиземноморье остается "горячей точкой", но ни Греция, ни Турция не хотят "горячего инцидента", заявил заместитель советника премьер-министра Греции по национальной безопасности Танос Докос, выступая на дискуссии на 5-м Дельфийском экономическом форуме. Форум проходит в онлайн-режиме.
В последние месяцы растет напряженность в греко-турецких отношениях. Последним примером стала публикация в турецкой правительственной газете заявок Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) о проведении исследований в районах греческого континентального шельфа. Советник премьер-министра Греции по национальной безопасности, а затем и министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявили в последние дни о готовности, если потребуется, дать военный ответ Турции.
"Греция, как и Турция, в последнюю очередь хотела бы, чтобы этим летом произошел "горячий инцидент", - сказал Докос, выступая на дискуссии "Новый порядок вещей в Восточном Средиземноморье II", организованной форумом совместно с Греческим фондом европейской и внешней политики Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP).
Докос добавил, что Восточное Средиземноморье остается горячей точкой и назвал его G0, нулевой точкой.
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По его словам, есть много игроков, но никто не контролирует ситуацию, ЕС является простым наблюдателем, а у США много внутренних проблем. В Ливии ситуация вышла из-под контроля, Сирия остается проблемой, и единственный положительный момент заключается в том, что, к счастью, потоки беженцев значительно сократились, сказал Докос.
По его словам, Восточное Средиземноморье все еще находится в "текучем состоянии", и ЕС должен придумать новые способы возобновления сотрудничества с Турцией.
Синан Ульген, генеральный директор стамбульского Центра экономических и внешнеполитических исследований EDAM, высказался в таком же тоне, указав, что ЕС больше не имеет никакого влияния в Турции.
Турция превратилась в "жесткую силу", отказавшись от мягкой политики предыдущих лет, и в то время как Анкара рассматривает Европу исключительно как источник денег для беженцев, отметил он.
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Если Европа останется на этой позиции, то позиция Турции в регионе будет укрепляться, сказал Синан Ульген. Он также сказал, что кризис пандемии - это прекрасная возможность для Европы восстановить мосты с Турцией, потому что ей потребуются страны по соседству, где она сможет инвестировать в производство продуктов, которые до сих пор она импортировала из Китая или других дальних направлений.
Исполнительный вице-президент Атлантического совета Atlantic Council Деймон Уилсон сказал, что Соединенные Штаты будут держаться на расстоянии от региона, однако не покидая Грецию и Кипр. Он сослался на союз между Грецией, Кипром, Израилем и Соединенными Штатами, а также на соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве.
США не имеют в настоящий момент стратегии на Ближнем Востоке, и регион не является приоритетом для Вашингтона, но было бы неправильно их исключать из него, сказал Уилсон.
Натали Точчи из Института международных исследований в Риме, почетный профессор Тюбингенского университета, сказала, что стратегия ЕС в отношении Турции провалилась, в то время как Соединенные Штаты Америки игнорируют в битве. Что касается Китая, то, по ее оценке, его будут видеть все реже в регионе.
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Ближний ВостокГрецияТурцияСирияСШАВ мире
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