Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200610/1572777170.html
Террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе
2020-06-10T22:06
война в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:81:3334:1956_1200x0_80_0_0_5ae58dedf0498b21ce923959d31ead1d.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200607/1572596844.html
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572777170.html?chat_room_id=1572777170
Новости
ru-RU
190
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:81:3334:1956_1200x0_80_0_0_5ae58dedf0498b21ce923959d31ead1d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_159:0:2890:2048_1200x0_80_0_0_451b763f087b2eb0fcdddc08490f0ef6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_639:232:2455:2048_1200x0_80_0_0_5c2123f62bfa8068475c52198e845512.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе

22:06 10.06.2020
190
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) обстреляла населенные пункты в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий.
"…Зафиксирован один обстрел населенного пункта Хантути, один обстрел населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра* (запрещена в России - ред.)", - сказал он.
Щербицкий сообщил, что 10 июня состоялось очередное, шестнадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию.
"Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Дженнакра провинции Идлиб, протяженность маршрута составила 40 километров", - отметил Щербицкий.
По его данным, за прошедшие сутки обстрелов на территории идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Участок границы Нусайбин – Камышлы
7 июня, 18:09
В Сирии террорист подорвал себя на бомбе
100050
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
Рекомендуем
Патруль российской военной полиции в Сирии
Попытка американцев заблокировать российский патруль в Сирии провалилась
Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб
Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России
Города мира. Женева
ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Ливии и Сирии
Актер Алексей Панин
Панин рассказал, как попал в "пьяное" ДТП в центре Москвы
Порошенко позабыл украинский язык, ворвавшись к генпрокурору
Порошенко позабыл украинский язык, ворвавшись к генпрокурору
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Испытание ракетного комплекса в Одесской области
Украинский депутат призвал установить ядерные бомбы в Москве и Будапеште
Международная космическая станция
Российский модуль МКС проверяют в поисках источника токсичного бензола
Багдад
Источник: возле посольства США в Багдаде упала ракета
Канада
Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал Fox News за освещение слушания в конгрессе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45КНДР посоветовала США не лезть в межкорейские отношения
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
Лента новостейМолния