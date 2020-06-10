https://ria.ru/20200610/1572777170.html
Террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе
2020-06-10T22:06
2020-06-10T22:06
война в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
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война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в России) обстреляла населенные пункты в сирийской провинции Идлиб
, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
, контр-адмирал Александр Щербицкий.
"…Зафиксирован один обстрел населенного пункта Хантути, один обстрел населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра* (запрещена в России - ред.)", - сказал он.
Щербицкий сообщил, что 10 июня состоялось очередное, шестнадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо
и Латакию
.
"Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Дженнакра провинции Идлиб, протяженность маршрута составила 40 километров", - отметил Щербицкий.
По его данным, за прошедшие сутки обстрелов на территории идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции
, не зарегистрировано.*Террористическая организация, запрещенная в России