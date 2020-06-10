Террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе

"…Зафиксирован один обстрел населенного пункта Хантути, один обстрел населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра* (запрещена в России - ред.)", - сказал он.