В Мурманске предложили создать международную группу по борьбе с COVID-19

МУРМАНСК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе онлайн-сессии "БЕАР против коронавируса" предложил создать международную аналитическую группу по борьбе с COVID-19, в состав которой войдут губернаторы областей Баренцева/Евроарктического региона.

Ключевой темой встречи, которая состоялась в среду на платформе Zoom, стали меры, которые территории, входящие в Баренцев регион, принимают для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса. Представители регионов Норвегии, Швеции Финляндии и России рассказали о главных вызовах, с которыми столкнулись, и о том, что делают власти для преодоления трудной ситуации.

Мурманский губернатор выделил три основных вызова для области: очаг на площадке центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, перезагрузка системы здравоохранения и подготовка северян к ограничениям в условиях коронавируса.

"Нам надо всем вместе обсуждать, что и как мы делаем в БЕАР. Мы возвращаемся к привычному образу жизни, и, понимая, что вирус с нами надолго, мы должны быть сильнее и активнее. Обмен практиками и идеями поможет нам быть сильнее", - сказал Чибис, открывая сессию.

Руководители и представители регионов Баренца к числу основных отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, отнесли туризм и авиаперевозки, отметив, что побороть последствия пандемии и выйти из кризиса можно общими усилиями. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и выразили готовность продолжать активное сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

"Выдвинул инициативу по созданию аналитической группы, где мы объединим весь опыт стран-соседей в борьбе с коронавирусом. Набор решений, инициатив и мероприятий, которые сегодня реализуются на территории Мурманской области и России, по введению спецрежимов не просто для сохранения бизнеса, а толчка для его развития, коллег заинтересовал", - сказал Чибис, комментируя встречу. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

По его словам, главы регионов БЕАР договорились создать рабочую группу и в постоянном режиме обмениваться практиками, чтобы принимать выверенные решения, стимулировать развитие бизнеса, экономики, приток инвестиций.

Вестерботтена. Первая международная онлайн-сессия "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса" состоялась по инициативе губернатора Мурманской области. В дискуссии приняли участие руководители финских Лапландии Северной Карелии и Кайнуу, норвежских Нурланна, Тромса и Финнмарка, российских Карелии, Ненецкого автономного округа и Коми, шведских Норрботтена

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф