Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20200610/1572777019.html
В Мурманске предложили создать международную группу по борьбе с COVID-19
2020-06-10T22:04
мурманская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей чибис
мурманская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155354/35/1553543511_0:0:2938:1653_1200x0_80_0_0_6341cb9386b3717c37e3825e8f4daccb.jpg
https://ria.ru/20200608/1572607916.html
https://ria.ru/20200601/1572290128.html
мурманская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572777019.html?chat_room_id=1572777019
Новости
ru-RU
70
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155354/35/1553543511_0:0:2938:1653_1200x0_80_0_0_6341cb9386b3717c37e3825e8f4daccb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155354/35/1553543511_209:0:2938:2047_1200x0_80_0_0_7350eba7f50eb88dfa8a27811761eb4d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155354/35/1553543511_745:0:2792:2047_1200x0_80_0_0_32814b5deed107a34a724a602c63f986.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей чибис, мурманская область, экономика

В Мурманске предложили создать международную группу по борьбе с COVID-19

22:04 10.06.2020
70
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе онлайн-сессии "БЕАР против коронавируса" предложил создать международную аналитическую группу по борьбе с COVID-19, в состав которой войдут губернаторы областей Баренцева/Евроарктического региона.
Ключевой темой встречи, которая состоялась в среду на платформе Zoom, стали меры, которые территории, входящие в Баренцев регион, принимают для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса. Представители регионов Норвегии, Швеции, Финляндии и России рассказали о главных вызовах, с которыми столкнулись, и о том, что делают власти для преодоления трудной ситуации.
Мурманский губернатор выделил три основных вызова для области: очаг на площадке центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, перезагрузка системы здравоохранения и подготовка северян к ограничениям в условиях коронавируса.
"Нам надо всем вместе обсуждать, что и как мы делаем в БЕАР. Мы возвращаемся к привычному образу жизни, и, понимая, что вирус с нами надолго, мы должны быть сильнее и активнее. Обмен практиками и идеями поможет нам быть сильнее", - сказал Чибис, открывая сессию.
Вид на город Мурманск
8 июня, 08:21Распространение нового коронавируса
В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса
Руководители и представители регионов Баренца к числу основных отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, отнесли туризм и авиаперевозки, отметив, что побороть последствия пандемии и выйти из кризиса можно общими усилиями. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и выразили готовность продолжать активное сотрудничество в борьбе с коронавирусом.
"Выдвинул инициативу по созданию аналитической группы, где мы объединим весь опыт стран-соседей в борьбе с коронавирусом. Набор решений, инициатив и мероприятий, которые сегодня реализуются на территории Мурманской области и России, по введению спецрежимов не просто для сохранения бизнеса, а толчка для его развития, коллег заинтересовал", - сказал Чибис, комментируя встречу. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
1 июня, 13:41Распространение нового коронавируса
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
По его словам, главы регионов БЕАР договорились создать рабочую группу и в постоянном режиме обмениваться практиками, чтобы принимать выверенные решения, стимулировать развитие бизнеса, экономики, приток инвестиций.
Первая международная онлайн-сессия "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса" состоялась по инициативе губернатора Мурманской области. В дискуссии приняли участие руководители финских Лапландии, Северной Карелии и Кайнуу, норвежских Нурланна, Тромса и Финнмарка, российских Карелии, Ненецкого автономного округа и Коми, шведских Норрботтена и Вестерботтена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Другие новости региона читайте здесь>>

010000
Обсудить 0
Мурманская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ЧибисМурманская областьЭкономика
Рекомендуем
Пенза
Выборы губернатора Пензенской области назначили на 13 сентября
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комиссия Мосгордумы рассмотрит декларации о доходах депутатов за 2019 год
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали
РЖД готовят скидки на билеты для путешествий по стране
Посетитель разливает водку в пивном баре на Никольской улице в Москве
В Пензенской области ограничили работу рюмочных в жилых домах
Самолет в небе
РБК: сотни россиян выехали за границу в апреле во время пандемии
Самоизоляция для добрых дел: как школьник стал читать слепой девочке
Самоизоляция для добрых дел: как школьник стал читать слепой девочке
Герб Федеральной резервной системы США
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
Патрушев назвал причины обрушения моста под Мурманском
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров
Прибрежный ландшафт острова Путятина
В Приморье не надеются на быстрое восстановление турпотока из-за рубежа
Интернет-магазин
Рабочая группа при Госдуме доработает проект о мобильной торговле
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главврач Коммунарки привез в Дагестан партию лекарств против COVID-19
Посевная и весенние полевые работы
Дрозденко: Ленобласть продолжает оставаться одним из лидеров АПК
Патриарх Сербский Ириней
Патриарх Сербский провел богослужение на подворье Московского патриархата
Вид на город Мурманск
В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45КНДР посоветовала США не лезть в межкорейские отношения
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
Лента новостейМолния