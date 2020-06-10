https://ria.ru/20200610/1572776897.html
Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19 в республике
2020-06-10T22:00
2020-06-10T22:00
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир уйба
коронавирусы
воркута
мурманская область
усинск
сыктывкар
происшествия
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир уйба, коронавирусы, воркута, мурманская область, усинск, сыктывкар, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости.
Серьезный суточный прирост заразившихся COVID-19 в Коми произошел за счет распространения коронавируса в Воркуте
и Усинске
, сообщил врио главы республики Владимир Уйба
.
"Прирост у нас сегодня за сутки очень большой, он составил 67 человек… Воркута и Усинск продолжают давать прирост, сегодня это 50 человек из 67", - сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми в среду.
Согласно материалам Усинской центральной районной больницы, в городе с 16 марта подтверждено 335 случаев коронавируса, в том числе 186 случаев среди вахтовиков.
Согласно информации администрации Воркуты, в городской инфекционной больнице по состоянию на понедельник находилось 179 пациентов. Также более 50 местных жителей доставлены санавиацией на лечение в республиканскую клиническую больницу в Сыктывкаре
.
Всего в Коми подтверждено 1693 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 939 человек, информируют региональные власти. Республика сейчас занимает 63-е место среди российских регионов по количеству выявленных случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.