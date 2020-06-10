Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572776870.html
Число жертв коронавируса во Франции достигло 29,3 тысячи
2020-06-10T21:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1200x0_80_0_0_30b87e5ad5bcd401fbb1eda33426428f.jpg
1
франция
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572776870.html?chat_room_id=1572776870
Новости
ru-RU
284
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1200x0_80_0_0_30b87e5ad5bcd401fbb1eda33426428f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_0:0:2329:1747_1200x0_80_0_0_8ea2c90c8d05e18cdbef82fd44a3bdbd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_0:0:1747:1747_1200x0_80_0_0_cd39874408392aff664ca7372b050816.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, франция, в мире

Число жертв коронавируса во Франции достигло 29,3 тысячи

21:57 10.06.2020
284
© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции превысило 29,3 тысяч человек, количество госпитализированных продолжает снижаться, сообщает министерство здравоохранения страны в среду.
"С первого марта во Франции умерли 29319 человек, из них 18935 скончались в больницах", - говорится в коммюнике.
Данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены 16 июня, отмечают в министерстве.
Число госпитализированных продолжает снижаться. По данным на среду в больницах находятся 11678 человек (неделю назад число госпитализированных с COVID-19 составляло 13514). За сутки в больницы поступили 130 человек.
В реанимации находятся 933 пациента (неделю назад - 1210). За последние 24 часа в реанимацию поступили 23 человека. Общее число больных в реанимации снизилось на 22 по сравнению со вторником.
С начала эпидемии были госпитализированы 102,9 тысяч человек, из них более 18 тысяч находились в реанимации. После выздоровления домой вернулись 71,8 тысяч человек.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000300
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФранцияВ мире
Рекомендуем
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число заболевших COVID-19 в Британии превысило 290 тысяч
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле за сутки выявили более 170 случаев заражения коронавирусом
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки на 922
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Число случаев коронавируса в Пакистане превысило 110 тысяч
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,1 миллиона
Логотип программы TikTok
Европейский комитет по защите данных проверит TikTok
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Жертв COVID-19 в Британии могло быть вдвое меньше, считает эпидемиолог
Города мира. Женева
ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19 в республике
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции еще одиннадцать человек заболели COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В словацких больницах не осталось пациентов с коронавирусом
Бразилия
Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 772 тысячи человек
Военные действия в провинции Идлиб
Террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе
Ситуация в Барселоне в связи с COVID-19
Принцу Бельгии грозит штраф за нарушение карантина в Испании
Патруль российской военной полиции в Сирии
Попытка американцев заблокировать российский патруль в Сирии провалилась
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45КНДР посоветовала США не лезть в межкорейские отношения
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
Лента новостейМолния