Число жертв коронавируса во Франции достигло 29,3 тысячи

ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Число умерших от коронавируса во Франции превысило 29,3 тысяч человек, количество госпитализированных продолжает снижаться, сообщает министерство здравоохранения страны в среду.

"С первого марта во Франции умерли 29319 человек, из них 18935 скончались в больницах", - говорится в коммюнике.

Данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены 16 июня, отмечают в министерстве.

Число госпитализированных продолжает снижаться. По данным на среду в больницах находятся 11678 человек (неделю назад число госпитализированных с COVID-19 составляло 13514). За сутки в больницы поступили 130 человек.

В реанимации находятся 933 пациента (неделю назад - 1210). За последние 24 часа в реанимацию поступили 23 человека. Общее число больных в реанимации снизилось на 22 по сравнению со вторником.