https://ria.ru/20200610/1572776870.html
Число жертв коронавируса во Франции достигло 29,3 тысячи
2020-06-10T21:57
2020-06-10T21:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1200x0_80_0_0_30b87e5ad5bcd401fbb1eda33426428f.jpg
1
франция
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572776870.html?chat_room_id=1572776870
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1200x0_80_0_0_30b87e5ad5bcd401fbb1eda33426428f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_0:0:2329:1747_1200x0_80_0_0_8ea2c90c8d05e18cdbef82fd44a3bdbd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_0:0:1747:1747_1200x0_80_0_0_cd39874408392aff664ca7372b050816.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, франция, в мире
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости.
Число умерших от коронавируса во Франции
превысило 29,3 тысяч человек, количество госпитализированных продолжает снижаться, сообщает министерство здравоохранения страны в среду.
"С первого марта во Франции умерли 29319 человек, из них 18935 скончались в больницах", - говорится в коммюнике.
Данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены 16 июня, отмечают в министерстве.
Число госпитализированных продолжает снижаться. По данным на среду в больницах находятся 11678 человек (неделю назад число госпитализированных с COVID-19 составляло 13514). За сутки в больницы поступили 130 человек.
В реанимации находятся 933 пациента (неделю назад - 1210). За последние 24 часа в реанимацию поступили 23 человека. Общее число больных в реанимации снизилось на 22 по сравнению со вторником.
С начала эпидемии были госпитализированы 102,9 тысяч человек, из них более 18 тысяч находились в реанимации. После выздоровления домой вернулись 71,8 тысяч человек.