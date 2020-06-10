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Европейский комитет по защите данных проверит TikTok
2020-06-10T21:53
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европарламент
брюссель
евросоюз
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в мире
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tiktok, европарламент, брюссель, евросоюз, технологии, в мире

Европейский комитет по защите данных проверит TikTok

21:53 10.06.2020
376
© Depositphotos / josekubeЛоготип программы TikTok
Логотип программы TikTok
© Depositphotos / josekube
БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Европейский комитет по защите данных намерен проверить популярную соцсеть TikTok, говорится в сообщении комитета по итогам заседания в Брюсселе.
"На 31-м пленарном заседании Европейский комитет по защите данных решил создать рабочую группу для координации дальнейших действий и выработки более широкого видения работы TikTok на территории Евросоюза", - сказано в сообщении.
Ранее в комитет поступил запрос от депутата Европарламента, который озаботился вопросом сбора персональных данных европейцев этой социальной сетью, принадлежащей китайской компании.
Кроме того, комитет изучит, насколько соответствуют системы распознавания лица правилам охраны персональных данных в ЕС.
TikTok - популярная соцсеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Принадлежит китайской компании ByteDance.
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17 мая, 14:00Акценты
Танцуй, как будто никто не видит: даже Энтони Хопкинс пришел в TikTokТанцы – это весело. Танцы незнакомцев или знаменитостей, порой нелепые, – еще забавнее. На этом сейчас и строится популярность TikTok. Но есть и чисто технические особенности, которые позволили платформе оказаться в топе.
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TikTokЕвропарламентБрюссельЕвросоюзТехнологииВ мире
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