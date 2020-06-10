Европейский комитет по защите данных проверит TikTok

Танцуй, как будто никто не видит: даже Энтони Хопкинс пришел в TikTok Танцы – это весело. Танцы незнакомцев или знаменитостей, порой нелепые, – еще забавнее. На этом сейчас и строится популярность TikTok. Но есть и чисто технические особенности, которые позволили платформе оказаться в топе.