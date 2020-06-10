ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России

ЖЕНЕВА, 10 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Это, безусловно, необычно, что количество смертей в отношении к подтвержденным больным столь низкое. Но опять же, в России проводилось много тестов, они очень быстро увеличили количество тестов. Так что мы видим, когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность. Но будет важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от COVID-19, чтобы быть уверенным, что это делается аккуратно и должным образом", — сказал он.

По словам Райана, отслеживание заболевания в России было во многом схоже с развитием ситуации в ряде европейских государств. При этом некоторые страны регистрировали смерть от COVID-19 в реальном времени, учитывая все случаи, при которых у больного был выявлен вирус.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила о том, что в ближайшее время многие страны мира будут пересматривать то, каким образом ранее учитывалась смертность от COVID-19, и уровень смертности в государствах будет меняться.

"Многие страны вернутся назад и пересмотрят сертификаты смерти. И будут изменения. Я думаю, можно сказать, что в ряде стран уже идут ревизии количества смертей. Важно принять тот факт, что такое может случиться, но это идет из-за пересмотра. Так что мы ожидаем увидеть пересмотр смертности от COVID-19 во многих странах", — добавила она.

Ранее Минздрав России раскрыл подробности методических рекомендаций по кодированию и выбору первоначальной причины в статистике смертности, связанной с COVID-19. Как пояснили в ведомстве, случаи смерти от коронавируса подразделяются на две группы. В первую входят те, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую — когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений.

Пандемия COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые обнаружили в конце декабря в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По информации ВОЗ, на сегодняшний день заразилось более семи миллионов человек, свыше 408 тысяч скончались.

В России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, 252 783 пациента выздоровели, 6358 человек умерли.